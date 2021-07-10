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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يرفع مكافأة الميدالية الذهبية بالأولمبياد لـ1.5مليون جنيه والفضية 1.25 مليون جنيه

صدى البلد

أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن ثقته الكبيرة فى البعثة المصرية المشاركة فى أوليمبياد طوكيو للمنافسة بقوة على الميداليات الأوليمبية متمنيا أن يحالف التوفيق الأبطال والبطلات فى هذا المحفل الرياضى الكبيرمؤكدا أن الدولة المصرية لم تبخل بأى دعم على الأبطال والبطلات .  

 

وقال أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: نتابع بدقة اجراءات سفر البعثة المصرية وأدوار الإتحادات فى الإستعداد النهائى للأوليمبياد الذى يقام فى ظل ظروف خاصة جدا بعد تأجيله عاما بسبب جائحة كورونا مشيرا إلى أن إقامة الأوليمبياد فى موعده 2020 كأن سيكون أفضل للأبطال والبطلات من حيث الإعداد الجيد الذى تأثر بظروف تعليق الطيران فى العديد من الدول وعدم القدرة على إقامة معسكرات خارجية.

 

وكشف د. صبحى على أن هناك قرار إتخذ بعدم النظر للائحة القديمة فيما يتعلق بحصول الأبطال على الميداليات مشيرا إلى أنه سيمنح الفائز بالميدالية الذهبية 50% زيادة عن اللائحة القديمة ونفس الحال للميدالية الفضية .. وهو ما يعنى أن البطل الذى سيحصد الميدالية الذهبية فى طوكيو 2021 سيحصل على مليون ونصف جنيه والفضية مليون و125 ألف جنيه وذلك تحفيزا على تحقيق الميداليات ورفع علم مصر خفاقا فى المحافل الأوليمبية .  

 

وشدد على أن اللجنة الأوليمبية ستعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لعرض الزى الخاص بالبعثة والإتحادات المشاركة والطموحات والأهداف المرجوة من المشاركة .

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