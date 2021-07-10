محمد عزمي: تم إزاحة كل شاب عنده فكر وطموح بحزب الحركة الوطنية

كشف محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام المساعد المفصول من حزب الحركة الوطنية المصرية، سبب فصل العديد من القيادات الشابة بالحزب.



وقال عزمي خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، إن إسقاط عضويته وعدد آخر من زملائه جاء بقرار أحادي من رئيس الحزب يوم 26 يونيو، وبما يخالف اللائحة الداخلية للحزب.

وأوضح:" تم إزاحة كل شاب عنده أمل وفكرة وطموح، كل من يشكل تهديد على هذا الكرسي المقدس، وتم إزاحة الشباب الذي له فرصة صعود".

وأشار إلي أن هناك إجراءات واضحة لإسقاط العضوية والقرار لم يراجع، ولم يعرض على القيادات داخل الحزب قبل صدوره، مشيرا إلي أن ئيس الحزب أخذ المبادرة، والقرار استمرارا لانتهاج إنها عزبة



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اعتراضا على الممارسات السلبية.. استقالة أمانة شباب "الحركة الوطنية" في الشرقية

تتقدم أمانة شباب محافظة الشرقية برئاسة أحمد فرحان بالاستقالة من حزب الحركة الوطنية المصرية بكامل هيئة المكتب تضامنا مع الأعضاء الذين أسقط الحزب عضوياتهم دون تحقيق او أي اجراء قانوني واعتراضا على الممارسات السلبية لقيادات الحزب.

ومن جانبه، قال سعيد عبد المجيد سعيد، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة أسوان، أنه تقدم باستقالته وجميع أعضاء الحزب تضامنا مع نائب مجلس الشيوخ محمد عزمي، قائلا: "حزب لا يقدر شبابه مرفوضة قراراته قضى الأمر".

قدم أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسي المركزية استقالتهم من حزب الحركة الوطنية المصرية وذلك بسبب ما يشهده من سياسات تخالف قيم وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن، إضافة إلى ما شهدته خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزءا من كيان يدعمها على حد قولهم.

وقال الدكتور أحمد غريبة أمين عام الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية بالمنوفية، إنه قام بتقديم استقالته لرئيس الحزب وجميع أعضاء الأمانة بالكامل واستقالة أمين التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة واستقالات بالجملة في جميع أنحاء الجمهورية بأمانات الحزب.

وأكد الدكتور أحمد غريبة، خلال صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إطلاق لايف من العيار الثقيل عن سبب الاستقالات داخل حزب الحركة الوطنية.



وتابع حديثه قائلا: "هل تريدون تكميم أفواهنا مرة أخرى هيهات يا تحديات وعمر الزمن ما هايرجع للوراء".

ومن جانبه، أعلن هانى صابر امين شباب محافظة دمياط لحزب الحركة الوطنية المصرية عن تقديم استقالته من الحزب، قائلا:" لقد بخستم وأهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة والمجحفة لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض بل عكس شيء واحد وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب.

رسائل لأعضاء حزب الحركة الوطنية والقيادات

ووجه النائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس الشيوخ، رسالة لأعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية، قائلا: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية في كامل ربوع الوطن على الفترة الماضية وشكر خاص للسادة أعضاء الأمانة العامة وأمناء المحافظات على التعاون والمجهود المشرف بشهادة الجميع والذى أسهم بشكل مباشر أن يكون الحزب متواجدا على الساحة السياسية والبرلمانية بعد عدة أزمات.

وأوضح عزمي خلال بيان له، أن حزب الحركة الوطنية سيظل بيتي والكيان الذى أفخر به وأعمل وأضحي من أجله ويظل الهدف الأسمى هو إعداد جيل من شباب السياسيين المنتمين للحزب، الشباب الواعي القادر علي بناء المستقبل، لافتا إلى أنه على مدى السنوات الماضية من أغسطس 2013 حتي اليوم أي ما يقارب من 8 سنوات مر علينا الكثير والكثير ولكن هدفنا الأوحد كان بناء الحزب وسط ممارسة سياسية حقيقية في كتاب تاريخ هذا الحزب دون انتظار مقابل أو بحث عن سلطة وكان من تشرفت بالمشاركة معهم خلال السنوات والأشهر يشهدون بأننا لم نكن نبحث عن مجد أو جاه بل كنا جنودا مجندة فى خدمة الوطن والحزب فكيف نتهم من بذل الجهد والوقت والمال بالهدم والخيانة.

وتابع النائب،: "منذ بداية عهدي بحزب الحركة الوطنية المصرية كنت أتبني خطاب العقل والبناء وإنكار الذات وفي أغلب الاجتماعات أو اللقاءات كانت كلماتي تمثل صوت الإصلاح وصوت الشباب الطموح الحالم بمستقبل أفضل ولكن اليوم يطل علينا أهل الشر أعداء النجاح من ينادون بتمكين الشباب وفي نفس اللحظة يقومون بوأد أفكار وأحلام هؤلاء الكوادر بحجة التآمر وتكوين مراكز للقوة والتى يصعب منطقيا تصديقها بعد النظر إلى تاريخ ومجهود وخطوات البناء التى تشارك فيها كوادر الحزب جميعا ويقومون باتخاذ قرارات دون تحقيق أو حتى الاستماع إلي بكل أنانية تؤكد أن التقدير ليس له محل من الاعراب ولكن حل محله الكراهية والحقد".

قيادات حزب الحركة الوطنية

وقال النائب، أيها السادة الأفاضل قيادات حزب الحركة الوطنية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياسات فاشلة ومجحفة أدت إلى تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض بل عكس شيئا واحدا وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل او قتل كل فكرة او حلم داخل الحزب واعد حضراتكم جميعا بالحديث وكشف كل الممارسات التى كانت تتم داخل الحزب وتخالف كل القيم والأعراف التى يجب أن يتسم بها أبناء الحركة الوطنية الشرفاء.

ووجه حزمة من الدعوات التى كان أبرزها:

- أدعو كل كوادر وأعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية لمعرفة الحقيقة المجردة، كل من تعامل مع محمد عزمي ويعرفه جيدا ويعرف بالقطع مدى إيمانه بالحزب وأهدافه ولا ينساقوا وراء الشائعات والادعاءات الكاذبة حول نيتي هدم الكيان الذي تعبت في بنائه وتشييده لما يقارب من 8 سنوات دون تلقي أجر أو مقابل مثل البعض أو حتي انتظار كلمة شكر.

- أدعو كل كوادر الأحزاب المصرية للتمسك بأحلامهم وطموحاتهم والعمل بكل جد من أجلها دون انتظار شيء من قيادات تتحدث وتتفوه بالتراب والغبار من عصور مضت وولت وهدفهم هو قطع كل رقبة تعلو أو تتشد البناء والإصلاح.

- أدعو كل شباب أحزاب مصر والوطن العربي بمساندة الحق والحقيقة من منطلق العمل المشترك بيننا خلال السنوات الماضية والذى وضح جوهر وفكر محمد عزمي وطموحه وأهدافه التى يستحيل أن تكون الهدم وليس البناء.

