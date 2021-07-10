تفاصيل اختطاف االطفلة مديحة في مدينة العبور..والد الضحية : المتهمون طلبوا فدية 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحها.. والداخلية رجعت بنتي في 72 ساعة

«مديحة طفلة لم تبلغ من عمرها الثماني أعوام رسمت على وجهها ابتسامه بسيطة وأنصتت لوالدتها عندما طالبت منها ان تذهب لشراء بعض المستلزمات البسيطة من البقال ، في تلك اللحظة لم تكن تعلم الام ان طفلتها سوف تتعرض الي حادث اختطاف من قبل 3 اشخاص وتم احتجاز الطفلة ما يقرب من 72 ساعه داخل سيارة ملاكي ومساومة اهل الطفلة بمبلغ 3 مليون جنية من أجل اطلاق سراحها.

صدي البلد يرصد تفاصيل الواقعة، هنا في الحي الاول مجاورة رقم 135، بـ مدينة العبور، حيث يقول حسين كمال والد الطفلة المختطفة : انا في يوم الواقعة كنت في الشغل وفوجئت باتصال هاتفي من زوجتي وأبلغتني خلالها ان نجلتي كانت نازلة الشارع علشان تشتري بعض المستلزمات للبيت واثناء سيرها حضرت سيارة ملاكي سوداء اللون وبها بعض الأشخاص وقاموا باختطافها.

علي الفور هرعت الي المنزل فوجدت زوجتي والجيران جالسين امام المنزل وأخبروني بما حدث، مرت ساعة تلو الأخرى وتلقيت بعدها اتصالاً هاتفياً من احد الأشخاص يخبرني ان الطفلة معه وطلب مني مبلغ مالي 3 ملايين جنيه لتحريرها .

وتابع والد الطفلة ، أخبرت المتهمين بان المبلغ المتواجد معه ما يقارب من ٣٠٠ الف جنيه وأخبرتهم انني سوف أبيع سيارتي وسيارة شقيقي لإحضار المبلغ فوافق المتهمون علي ذلك وأعطوني مهلة عدة ايام.

واستطرد والد الطفلة المختطفة: بعد الانتهاء من المكاملة هرولت مسرعاً الي قسم الشرطة وحرت محضراً بالواقعة وتم التوصل الي المتهمين بمعرفة رجال الشرطة وتم اقتيادهم الي قسم الشرطة وبعرضهم علي النيابة العامة تم حبسهم علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية، وتحديد وضبط الجناة وإعادتها إلى أهليتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من مواطن بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف طفلته ، 7 سنوات حال تواجدها أمام مسكنهما، وورود ا تصال هاتفي للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمين الآخرين مخططه الإجرامي نظير التحصل على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهما، وتم بإرشدهما ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.