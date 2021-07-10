خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي ان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حصل على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.

وكشف مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أن المدرب الإسباني وقع على عقد تدريب الأهلي لمدة موسمين بعد مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية ورفع العرض المقدم لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد الرسمي مع أجوستي بوش خلال ساعات ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عدم تجديد عقد البرتغالي ماريو بالما المدير الفني السابق للفريق بعدما انتهى عقده الذي وقعه الموسم الماضي.

ودخل أوجستي بوش، دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتولي المسئولية الفنية بعدما أعلن رحيله عن نادي الزمالك رسميًا، الخميس الماضي، بعدما ودع جماهير ولاعبى الفريق مساء أمس الخميس برسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله رسميا عن القلعة البيضاء .

ونشر أوجستى بوش رسالة خاصة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا: “ فى هذا اليوم قررت عدم تجديد عقدى مع الزمالك، لقد كان كابوسًا لموسم أنتهى بأفضل طريقة ممكنة” .

وأضاف : " سأحتفظ بأعظم الذكريات، وأوجه الشكر إلى حسين لبيب ولجنته التى بذلت كل جهد خلال الأسابيع الأخيرة بالنادى".

وتابع" أود أن أوجه الشكر والامتنان للعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والمدربين، لالتزامهم وتركيزهم على الأهداف المشتركة وإنجاحها.. إلى جمهور الزمالك شكرا لدعمكم وحبكم" .

وأعلن الإسبانى بوش رحيله بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، متمنيا للزمالك كل التوفيق للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.



وكان بوش نجح فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى كرة السلة فى الزمالك ونجح فى الفوز بلقبي بطولة إفريقيا ودوري السوبر.