خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي ان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حصل على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.
وكشف مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أن المدرب الإسباني وقع على عقد تدريب الأهلي لمدة موسمين بعد مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية ورفع العرض المقدم لتدريب الفريق.
ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد الرسمي مع أجوستي بوش خلال ساعات ليقود الفريق في الموسم المقبل.
وكان الأهلي قد أعلن عدم تجديد عقد البرتغالي ماريو بالما المدير الفني السابق للفريق بعدما انتهى عقده الذي وقعه الموسم الماضي.
ودخل أوجستي بوش، دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتولي المسئولية الفنية بعدما أعلن رحيله عن نادي الزمالك رسميًا، الخميس الماضي، بعدما ودع جماهير ولاعبى الفريق مساء أمس الخميس برسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله رسميا عن القلعة البيضاء .
ونشر أوجستى بوش رسالة خاصة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا: “ فى هذا اليوم قررت عدم تجديد عقدى مع الزمالك، لقد كان كابوسًا لموسم أنتهى بأفضل طريقة ممكنة” .
وأضاف : " سأحتفظ بأعظم الذكريات، وأوجه الشكر إلى حسين لبيب ولجنته التى بذلت كل جهد خلال الأسابيع الأخيرة بالنادى".
وتابع" أود أن أوجه الشكر والامتنان للعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والمدربين، لالتزامهم وتركيزهم على الأهداف المشتركة وإنجاحها.. إلى جمهور الزمالك شكرا لدعمكم وحبكم" .
وأعلن الإسبانى بوش رحيله بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، متمنيا للزمالك كل التوفيق للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وكان بوش نجح فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى كرة السلة فى الزمالك ونجح فى الفوز بلقبي بطولة إفريقيا ودوري السوبر.