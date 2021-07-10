بالتدليك.. 3 أماكن في الوجه تخلصك من صداع انتفاخات العين|صور

إذا كنت تعاني من الصداع وانتفاخ الوجه بعد ليلة سهر طويلة، فإن هناك 3 أماكن في الوجه كشفت عنها امرأة عبر TikTok، إذ تدعي أنها علاجًا غير تقليدي متمثلا في شكل تدليك "مساج" للوجه.

شاركت مستخدمة TikTok تدعى Sakshi (wellnesswithsakshi) المدافعة عن الصحة، تقنياتها العلاجية للصداع وانتفاخ الوجه في مقطع فيديو عبر التطبيق.

في المقطع، تستخدم ساكشي أداة الوخز بالإبر لتدليك وجهها، ونوهت إلى ضرورة تدليك كل نقطة من النقاط المشار إليها في الفيديو لمدة 1-2 دقيقة عند الشعور بالصداع أو الاستيقاظ بوجه منتفخ.

وقالت: "لقد أضفت هاتين النقطتين على الجانب الأيمن من وجهي بالتوازي مع الكبد والمرارة. سيساعد هذا في تخفيف الصداع وإخفاء الانتفاخات.

شملت النقاط الموجودة على وجهها التي قامت بتدليكها حول وتحت الأنف، وبين الحاجبين وجانبي الوجه.

واختتمت قائلة: "يمكنك استخدام طرف قلم حبر جاف أو أي شيء برأس مستدير في التدليك بدلا من أداة الوخز بالإبر".

حقق المقطع منذ نشره مئات الآلاف من المشاهدات، وتوجه عدد كبير من رواد تطبيق TikTok لتجربة حيلة المساج الجديدة.