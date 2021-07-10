ذكرى وفاة لورنس العرب.. عمر الشريف مرسال السادات فى عملية السلام

يحل اليوم وفاة الفنان العالمى عمر الشريف ، والذى يعد سفير الفن المصرى فى الخارج ، حيث أستطاع “ لورنس العرب ” كما كان يطلق عليه ، ان يحظى بشهرة عالمية ، بعد مشاركته فى عدد من الافلام الاجنية ، إذ تمكن من خلال مشواره الفنى من التنافس مع كبار الفنانين العالمين .

النشأة والشهرة :

ولد عمر الشريف بإسم ميشيل ديمتري شلهوب في الإسكندرية في أسرة ميسورة الحال لأب لبناني يُدعى جوزيف شلهوب يعمل بتجارة الأخشاب هاجر من رحلة بلبنان إلي مصر في أوائل القرن العشرين. والدته كلير سعادة من أصل لبناني-سوري.

عمر الشريف

تربى عمر الشريف على الديانة المسيحية بمذهبها الروماني الكاثوليكي والتحق بـ كلية فيكتوريا الإنجليزية بالإسكندرية حيث مارس الرياضة بانتظام ومنها بدأ شغفه بالتمثيل أيضًا، ومنها إلى جامعة القاهرة حيث درس الرياضيات والفيزياء.

بعد تخرج عمر الشريف في الجامعة عمل لمدة 5 سنوات بتجارة الأخشاب مع والده قبل أن يقرر دراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية بلندن، وحينها جاءته الفرصة للتمثيل بالفعل حين عرض عليه المخرج يوسف شاهين الفرصة لبطولة فيلمه الجديد صراع في الوادي عام 1954 أمام (فاتن حمامة) واختير له إسم عُمر الشريف الذي عرف به لبقية حياته.

عمر وفاتن

قصة حب :

نشأت علاقة حب قوية بين عمر الشريف فاتن حمامة وتزوجها عام 1955 بعد أن اعتنق الإسلام في نفس العام، وقاما معًا بالتمثيل في خمسة أفلام كان آخرها هو نهر الحب عام 1962 ، الا انهم قررا الانفصال بعد ذلك ولم يتزوج ثانية منذ انفصاله عن فاتن حمامة وله من زواجه منها ابن واحد هو (طارق) وله حفيدان هما عمر وكريم ، بل ان عمر الشريف كان دائم السؤال عن فاتن حمامة ، حتى بعد انفصاله عنها ، وكشف الفنانة سميرة عبد العزيز انها حين تعرفت عليها خارح مصر ، وعلم انها صديقة لـ فاتن حمامة ، ظل يجلس معها ليتعرف منها عن أخبارها ، الا ان سيدة الشاشة العربية ، كانت ترفض الحديث عنه أحتراماً لشعور زوجها .

عمر وفاتن

الطريق الى العالمية :

كان عمرو الشريف على مع الشهرة العالمية حين وقع اختيار المخرج الانجليزي (ديفيد لين) عليه للقيام بدور في فيلمه الجديد لورانس العرب، أصبح الفيلم فور انتاجه أحد أفضل الأعمال السينمائية العالمية ويُعد من أفضل ما أنتجته السينما البريطانية على الإطلاق، وفورًا حاز أداء عمر الشريف على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد وفاز عن نفس الدور بجائزة الكرة الذهبية رفيعة المستوى ومعهما على شهرة عالمية.

توالت بعدها الأعمال السينمائية العالمية على عمر الشريف وبعدها بثلاث سنوات كان ميعاده مع أحد أشهر أدواره في الدكتور زيفاجو من إخراج ديفيد لين، حيث فاز عن دوره بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية لأفضل ممثل في دور رئيسي.

دوره فى عملية السلام :

عمر الشريف كشف عن الدور الذى فى عملية السلام بين مصر وإسرائيل ، حيث اكد ان الرئيس الراحل أنور السادات تحدث معه هاتفياً ، قال له ان يسال من خلال معرفته ببعض اليهود المتواجدين فى الخارج عن رد فعلهم نحو عملية السلام .

وأكد عمر الشريف انه أتصل بالسفير الاسرائيلى فى احدى الدول الاروبية وطلب منه موعد ، وبعد ان ذهب طلب الحديث مع رئيس الوزراء الاسرائيلى إنذاك ، وقال له ان لديه رسالة من الرئيس أنور السادات ، وبعد الحديث وجد ان هناك ترحيب ، وقد إبلغ “ السادات ”حينها .

الزهايمر يطرق باب لورنس العرب :

أصيب عمر الشريف فى أواخر أيام بضعف الذاكرة “الزهايمر، بالاضافة لعصبيته الزائدة ، حيث قام بضرب مراسلة على الهواء بالقلم .