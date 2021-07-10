كايزر تشيفز: لدينا لاعبون وجهاز فني على أعلى مستوى، ولا يُمكن الاستهانة بنا

كشفت جيسيكا موتونج مديرة التسويق بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، آخر استعدادات فريقها لمواجهة الأهلي.

وقالت جيسيكا خلال تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2": "الوصول إلى النهائي كان رحلة طويلة، لم تكن سهلة وكانت مليئة بالمواجهات الصعبة، وحاولنا أن نجتهد حتى وصلنا لملاقاة فريق كبير ونأمل أن نصنع التاريخ".

وأضافت: "وأيضاً من ضمن الصعوبات هي التغلب على فيروس كورونا واللعب بدون جماهير".

وعن الموقف النهائي لسفر بعثة الفريق إلى المغرب لخوض مواجهة الأهلي، أوضحت: "الفريق جاهز وحاليًا هو في معسكر استعدادًا للسفر، ونتابع بروتوكلات فيروس كورونا وسنكون موجودين في الموعد ومستعدون لموجهة الأحمر".

وأكملت: "حاليا كايرز تشيفز لديه لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ولا يُمكن الاستهانة بنا، نحن نمتلك ثقافة الفوز ونكن كل الاحترام للنادي الأهلي".

وحسم نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الجدل، بشأن أزمة سفر الفريق إلى المغرب، لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا، إلى إمكانية عدم سفر كايزر تشيفز إلى المغرب، لمواجهة الأهلي، بعد قرار حكومة جنوب أفريقيا، بفرض حالة من الإجراءات الاحترازية وغلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز بسبب تفشي كورونا.

وقال فينا مافوسا المتحدث الرسمي باسم فريق كايزر تشيفز لـ “صدى البلد”: "لا توجد أي أزمة بشأن سفر الفريق إلى المغرب، حددنا موعد سفر اليعثة، استعدادا لمواجهة الأهلي، لكن لا يمكنني الكشف عنه في الوقت الحالي".

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز: "سيتم الإعلان، الاثنين المقبل، عن تفاصيل برنامج كايزر تشيفز لمواجهة الأهلي".