محمد جاد: جنازة جيهان السادات دليل على أن مصر لا تنسى أبناءها

نعى الإعلامي محمد جاد، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، جيهان السادات، التي وافتها المنية، أمس، الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال الإعلامي محمد جاد ، خلال تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد "، أن الجنازة العسكرية للفقيدة أكدت أن الدولة لا تنسى أبناءها، أو سيداتها، المخلصين.

وأكد أن الرئاسة قدمت النعي والشكر لما قدمته من نموذج يحتذى به للمرأة، ومساندتها لزوجها في ظل أصعب الأمور التي أعادت إلى مصر عزتها وكرامتها.

اللحظات الأخيرة في حياتها.. من هي جيهان السادات أم الأبطال؟

وُلدت السيدة جيهان السادات الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 29 أغسطس 1933 في جزيرة روضة بالعاصمة المصرية القاهرة وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رؤوف والبريطانية جلاديس تشارلز كوتريل.

جيهان السادات أم الأبطال

حصلت جيهان السادات على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، ثم ماجستير الأدب المقارن عام 1980، ثم دكتوراه في الأدب المقارن 1986، لتعمل بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.



كان أول لقاء بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرينته في مدينة السويس، عندما كانت عند أحد أقاربها في صيف عام 1948، وكان عمرها 15 عاما، وأعجبت "جيهان" بشخصية الرئيس الراحل أنور السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجا ولديه 3 بنات هم رقية وراوية وكاميليا.



كانت السيدة جيهان السادات شاهدة أصيلا على تاريخ مصر منذ منتصف القرن العشرين، بداية من ثورة يوليو عام 1952، مرورا بنكسة يونيو 1967، وحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، واغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في احتفالات أكتوبر عام 1981، وكذلك ثورتي 25 يناير 2011، و 30 يونيو 2013.



أصدرت السيدة جيهان السادات كاتبين من تأليفها، الأول هو كتاب "سيد من مصر"، ويحتوي على مذكراتها وتجاربها خلال العمل السياسي كقرينة الرئيس الراحل أنور السادات، أما المؤلف الثاني والذي نشر في عام 2009 وهو كتاب "أملي في السلام" والذي تقدم فيه رؤية سياسية لما تشهده منطقة الشرق الأوسط وطرق التوصل إلى سلام حقيقي.