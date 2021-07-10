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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الثانوية العامة

بلاش مراجعة.. استشارى صحة نفسية: الامتحان التجريبي نزع الكثير من العبء النفسي لطالب الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أوضحت الدكتورة ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية والتربية وطرق التدريس، عن كيفية تحويل البيت لبيئة داعمة للطلاب، قائلة: إن البيت هو الملتقي الأول والأخير لاستقبال أى طاقة سلبية أو إيجابية، حيث إنه البيئة المحيطة الأولى بالشخص نفسه.

 

وأضافت "ولاء" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأم المصرية هي الأم أو الأسرة الداعم الأول والأخير لطلاب الثانوية العامة، موضحة ان هاجس الثانوية العامة هاجس مؤثر فى الأشخاص بشكل كبير جدا على الرغم من أن النجاح بالثانوية ليس بنهاية المطاف على الإطلاق.

 

ووجهت رسالة لجميع أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلة: "نحترم قدرات أولادنا ومنضغطش عليهم أكثر من اللازم، حيث إن الضغط النفسي لا يجلب عليهم إلا الطاقة السلبية التى ستنعكس بشكل سلبي"، مع تجنب أى مقارنات سيئة.

 

وأشارت إلى أن تكرار الامتحان بالشكل التجريبي هذا العام نزع كثير من العبء النفسي لطلاب الثانوية العامة، ولكن بطبيعة الحال يوجد هاجس الخوف والقلق من الثانوية، محذرة من طلب الأسرة لمعرفة تقييم الإمتحان الذى قام الطالب باختياره، حيث إن المراجعة لن تعطي إلا انطباع سلبي عن القادم فى حالة وجود أخطاء لديه.

وفي نفس السياق، كتب منذ قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة طمأنة جديدة عبر جروب غرفة عمليات الثانوية العامة 2021 عبر تطبيق واتس اب قبل ساعة من انطلاق اول امتحانات الثانوية العامة 2021 .

حيث قال وزير التعليم في رسالته : باذن الله تكون بداية جميلة لامتحانات هادئة وناجحة بفضل تكاتف الجميع 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسريب امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في تمام العاشرة من صباح اليوم.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال نهائيا لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021، لأنها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات السيادية في الدولة من أول طباعتها وحتى وصولها وتوزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة على اللجان.

الصحة النفسية طلاب الثانوية العامة الام المصرية هاجس الثانوية العامة تكرار الامتحان الشكل التجريبي

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