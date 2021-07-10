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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد أحمد الغزالي يوضح طريقة تجنب زيادة الوزن في عيد الأضحى

الدكتور خالد أحمد
الدكتور خالد أحمد الغزالي

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي ، استشاري النباتات الطبية، إن منظومة الدكتورة "دعاء سهيل" للتخسيس، تتميز بأنها لا تتبع نظام الحرمان من الأكل، نظرا لاعتمادها على تركيبة الأعشاب الموجودة في المنظومة الغذائية.

 

وأضاف الدكتور خالد أحمد الغزالي، خلال لقائه بـ برنامج " سفرة وطبلية " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن عدم التوازن من جانب البعض في تناول وجبات العيد، يسبب زيادة ملحوظة في الوزن ، خلال أيام قليلة ، وهو ما قد يسبب التعرض بنسبة أكبر لأمراض القلب والشرايين.

 

وأوضح أن مجموعة الدكتورة " دعاء سهيل " تقدم مجموعة متميزة من الكورسات العلاجية لمرضى السمنة، تحتوى جميعها على " الأنسيليوم "، وهي تتكون من مجموعة من المكونات في كيس واحد.
 

استشاري: الكورس الغذائي السليم تحتوي على نباتات طبية آمنة

 

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشارى النباتات الطبية، إن شهر رمضان كان هدية من الله لنا لضبط الجسم، ولكن هناك من لم يستغله، في المقابل يوجد العديد من المستفيدين منه، وفقدوا من 5 إلى 8 كيلو، ولكن هناك آخرين تناولوا الكعك والبسكويت.

 

وأضاف الغزالي، خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن خلاصة الشاي الأخضر والقهوة الخضراء الموجودة بكورس التخسيس تعمل على تزويد الطاقة الداخلية الخاصة بالجسم، بالإضافة إلى أن التوت البري يساعد على إفراز الغدة الدرقية والهرمون الذي يساعد في تخسيس الجسم.

 

في سياق آخر، قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

 

وأضاف أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة،  لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة ، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة.

 

وأشار إلى الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة ، لا تحتوي على أية مواد صناعية ، وتساهم في تقليل الشهية.

 

وتابع الدكتور خالد أحمد الغزالي أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية ، وتحويلها لطاقة .

خالد أحمد الغزالي استشاري النباتات الطبية دكتور دعاء سهيل برنامج سفرة وطبلية اخبار التوك شو

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