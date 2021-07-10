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تكنولوجيا

لمستخدمي آيفون..

ميزة جديدة ب واتساب تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها

صدى البلد

أطلق تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب، تحديثًا جديدًا لإصداره التجريبي على نظام التشغيل من آبل iOS، والذي يوفر ميزة جديدة لمستخدمي خدمة التراسل عبر هواتف آيفون.

 

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، يسهّل تحديث تطبيق المراسلة الفورية على مستخدميه على آيفون، التفاعل مع الإشعارات داخل تطبيق واتساب، وفي الوقت الحالي، سيتمكن مستخدمو النسخة التجريبية WhatsApp من على نظام iOS، من عرض سلاسل الرسائل الواردة إلى الدردشة بالكامل عبر قائمة الإشعارات المعاد تصميمها دون الحاجة إلى قراءتها داخل التطبيق.

 

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واتساب تعيد تصميم قائمة إشعارات آيفون

ووفقا لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، توفر ميزة واتساب الجديدة لمستخدمي آيفون طريقة فعالة لعرض الرسائل بسرعة، ولكن ستسمح لهم أيضًا بقراءة الرسائل دون السماح للمرسل بمعرفة أنه قد تمت قراءتها، كأحد المزايا الخفية للخدمة.

 

واتساب

وذكر تقرير WABetaInfo، بأن واتساب طرح مؤخرًا الإصدار التجريبي رقم 2.21.140.9 لتطبيق على آب ستور، وسيقدم هذا التحديث التجريبي طريقة جديدة للتفاعل مع الإشعارات داخل التطبيق لمنصة المراسلة الفورية، وسيتمكن المستخدمون من عرض المزيد من التفاصيل حول الدردشة من داخل قائمة الإشعارات على هواتف آيفون.

 

قراءة رسائل واتساب من قائمة الإشعارات دون علم مرسلها

ومع تحديث واتساب الجديد، سيتمكن المستخدمون من توسيع قائمة الإشعارات لعرض محتوى الدردشة عن وصول رسالة واردة جديدة ولم يقم المستخدم بفتحها، ووفقا للتقرير، لن تكون معاينة الدردشة ثابتة.

و سيتمكن مستخدمي إصدارات واتساب على هواتف آيفون، بمجرد طرح الميزة المستقبلية من التمرير لأعلى لعرض الرسائل القديمة من تلك الدردشة التي أرسل صاحبها رسالة جديدة، على عكس ميزة النظرة الخاطفة السابقة، حيث كان المستخدم قادرًا فقط على عرض الرسائل الجديدة في خلية ثابتة.

واتساب

ولكن ستتيح ميزة واتساب الجديدة للمستخدم بعرض المزيد من الرسائل وحتى الوسائط مثل الصور و GIF ومقاطع الفيديو والملصقات، من خلال توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة كاملة للدردشة، حيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى ولأسفل في نافذة العرض الجديدة لرؤية أقدم أو أحدث الرسائل.


ولن يحتاج المستخدم للدخول إلى الدردشة لعرض الوسائط، وبالتالي، لن يتم تحديث الدردشة في النهاية لدى المرسل ولن يحصل على العلامة الزرقاء، حتى إذا كانت ميزة إيصالات القراءة قيد التشغيل، ومع ذلك، إذا اختار المستخدم الرد من داخل الإشعار، فستتحول جميع الرسائل السابقة ذات العلامة الرمادية إلى اللون الأزرق.

واتساب هواتف آيفون الرسائل الواردة قائمة الإشعارات عرض الوسائط

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