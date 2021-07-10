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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 54 مليونا.. إنارة 6 مناطق عشوائية في الإسكندرية

تركيب أعمدة إنبارة
تركيب أعمدة إنبارة بالمناطق العشوائية بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن الإنتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الإنارة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ وبتكلفة ٥٤ مليون جنيه، وذلك في ٦ مناطق عشوائية بالمحافظة وهي؛ (الدخيلة الجبلية الشمعدان، والعصافرة القبلية، وسيدي بشر قبلي، ومحسن الكبرى، ودنا والمحروسة، و الحضرة الجديدة).

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة علي  تقديم أفضل الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة بها. مشيراً إلى أنه شدد علي وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة برئاسة الدكتورة مرفت أحمد، وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى تتم لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكداً علي سرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية في البرنامج الزمني المحدد لها.

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وأشار محافظ الإسكندرية أن مشروعات الإنارة التى تمت في منطقة الدخيلة الجبلية تقدر ب ٨ ملايين جنيه، حيث تم تركيب ١٢٧٣ ذراع إنارة بالإضافة إلى ١٨٧ عامودا و ١٤٦٠ كشافا ، وقد بلغت تكلفة أعمال الإنارة في منطقة العصافرة القبلية ما يقرب من  ١٢ مليون جنيه؛ وتم تركيب ١٩٠٣ ذراع إنارة و١٦٠ عامودا، و ٢٠٨٨ كشافا، أما منطقة سيدي بشر قبلي فقد بلغت تكلفة أعمال الإنارة  ١٠ مليون جنيه حيث تم تركيب ١٣١٣ ذراعا و ٣١٤ عامودا و ١٦٨٥ كشافا.

وأضاف أن تكلفة مشروعات الإنارة بمنطقة محسن الكبري قد بلغت حوالي  ١٦ مليون جنيه حيث تم تركيب ١٩٣٠ ذراع إنارة، و٥٠٠ عامود و ٢٤٣٠ كشافا، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات الإنارة التى تم تنفيذها في منطقة دنا والمحروسة قد بلغت ٣ مليون جنيه وقد تم تركيب ٥٦٢ ذراعا، و٥٦٢ كشافا، هذا بالإضافة إلى أن مشروعات الإنارة بمنطقة الحضرة الجديدة قد بلغ ٥ ملايين جنيه حيث تم تركيب ٩٣٧ ذراعا، و ٤٥ عامودا بالإضافة إلى ٩٨٢ كشافا.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنيها. 

الاسكندرية حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات الخدمية العشوائيات رئيس الجمهورية

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