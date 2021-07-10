إلهام شاهين عن جيهان السادات: صاحبة الآراء والمواقف الوطنية المشرفة



نعت الفنانة إلهام شاهين، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.



وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "بمزيد من الحزن و الأسى أنعى السيدة المحترمة جيهان السادات .. هى نموذج يحتذى به للمرأة المصرية المتحضرة الواعية المثقفه .. و صاحبة الآراء و المواقف الوطنيه المشرفه ..وأتقدم بخالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب و السلام .. الله يرحمها و يجعل مثواها الجنه يارب بإذن الله"



وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.



وتم تشييع جثمان السيدة جيهان السادات، ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول إلى جانب زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد مراسم الجنازة العسكرية التي أقيمت لها.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة إنتصار السيسي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وعدد من رجال الدولة، في مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول.



وجرى دفن جثمان جيهان السادات إلى جانب زوجها الرئيس الراحل في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة، تنفيذًا لوصيتها.



ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته، وقرأ الفاتحة، وذلك عقب مشاركته في الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات، وتقديم واجب العزاء لأهل الراحلة.



وتم دفن الرئيس الراحل في هذا المكان الذي تم اغتياله فيه يوم السادس من أكتوبر عام 1981، خلال العرض العسكري للاحتفال بنصر حرب أكتوبر.



الرئاسة تنعى جيهان السادات



ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.