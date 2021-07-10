السعودية.. قرار جديد بشأن استعمال الأكياس البلاستيكية

أعلن مسؤول بالمركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية الاستغناء عن الأكياس البلاستكية قريبًا في المملكة بسبب أضرارها على البيئة.

وقال سلطان الحارثي مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات "قريبا سيتم الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات بسبب أضرارها على بيئة المملكة".

وأضاف خلال مقابلة على قناة "الإخبارية" السعودية إنهم سيعملون في المستقبل مع المنتجين ومحلات السوبر ماركت لوضع بدائل الاكياس البلاستيكي.

وأوضح الحارسي أنه يجري العمل حاليا في شراكات لإدارة البلاستيك الذي تم استهلاكه لتجنب خطورته على البيئة.

وتواصل المملكة العربية السعودية مسيرة التطوير نحو "رؤية 2030" مستهدفة تحقيق نقلة نوعية في عدة مجالات، من بينها حماية البيئة والاستجابة الظاهرة للتغير المناخي.

وفي وقت سابق، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" لزراعة 50 مليار شجرة إضافية أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.