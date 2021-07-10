"المالية": 2200 جنيه القسط الشهري للميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن أقساط السيارات داخل المبادرة تبدأ من 2000 جنيه في الشهر.

وأضاف أحمد عبد الرازق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”: "قسط السيارة الميكروباص داخل المبادرة يبدأ من 2200 جنيه، وقسط السيارة الملاكي 2000 جنيه، والسيارة الأجرة قسطها الشهري 1900 جنيه".

وتابع أحمد عبد الرازق: “بداية من الغد سيتم البدء في تلقي طلبات إحلال الميكروباص على الموقع الإلكتروني الخاص بإحلال السيارات”.

وأضاف أحمد عبد الرازق: "يمكن أن يتعرف المتقدم بالطلب على أسعار الميكروباصات وأنواع الميكروباصات داخل المنصة الإلكترونية"، مضيفا: "شروط التقدم لإحلال الميكروباصات مماثلة لإحلال السيارات وهي أن يكون السن ما بين 21 إلى 65 سنة والسيارة يكون مر عليها 20 عاما، وتكون السيارة الميكروباص باسم صاحبها والرخصة تكون سارية، وتكون السيارة الميكروباص متواجدة في محافظات المرحلة الأولى".

ولفت أحمد عبد الرازق: "سيارات الميكروباص عليها ضمان 60 ألف كيلو ضد أي عيب من عيوب الصناعة والسيارة مجهزة للعمل بالبنزين والغاز الطبيعي".



مبادرة إحلال السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تمت زيادة معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن نحو ٥٦,٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم إحلالها؛ بما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ على نحو يجذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل للشباب.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية لإجراء الفحص الفني اللازم للسيارات الجديدة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من حيث معايير التصنيع والجودة المعمول بها فى صناعة السيارات المحلية بمصر ومدى توافقها مع نظام الوقود المزدوج «غاز طبيعى، وبنزين».

وأضاف الوزير، أن هناك إقبالاً جماهيريًا متزايدًا على الانضمام لهذه المبادرة منذ بدء انطلاقها فى يناير الماضى وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والتاكسى» للعمل بالغاز الطبيعى التي استوفت الشروط المقررة وبياناتها صحيحة ٤٤٠٩٤ سيارة.

وقال الوزير إنه، سيتم يوم الأحد المقبل تلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك عبر الموقع الإلكترونى المخصص للمبادرة الرئاسية www.gogreenmasr.com، مشيرًا إلى انضمام شركتين جديدتين لإنتاج الميكروباص محليًا إلى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، بخصم إضافى في سعر السيارة عن سعر السوق، علاوة على قيمة الحافز الأخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.