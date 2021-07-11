وصول أوراق امتحانات الثانوية العامة اليوم إلى اللجان في حراسة الشرطة

وصلت منذ قليل كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة، من جانب الجهات السيادية في الدولة.

وشهدت رحلة نقل أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية والبابل شيت الخاص بها، من مراكز توزيع الأسئلة، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، إجراءات تأمينية مشددة من جانب قوات الشرطة.

وتابعت غرف عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية ، عملية وصول صناديق كراسات امتحان اللغة العربية من مراكز توزيع الاسئلة ، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في شتى أنحاء الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة الادبية” اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 ، امتحان اللغة العربية ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألف و145 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي كذلك طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) ، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها اعتمدت أثناء وضع امتحانات الثانوية العامة 2021 ، على بناء بنوك أسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع أسئلة امتحان اللغة العربية لـ الثانوية العامة بنظامها الجديد تقيس مهارات الفهم والتدقيق والعمق ، مؤكدة أن الامتحان شمل أسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة ثم المستويات الأعلى

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن كل سؤال في امتحان اللغة العربية اليوم ، عمل خلفه من 10 لـ 12 من الخبراء المتخصصين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد وضع أسئلتها المئات من الخبراء وليس مستشاري المواد

وقالت وزارة التربية والتعليم : امتحانات الثانوية العامة ليس بها اسئلة تعجيزية ، ولكن هناك نوع جديد من الأسئلة يهدف لتحقيق منافسة متوازنة بين الطلاب لتحديد المستويات المختلفة

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة يضعها عشرات الخبراء بالمركز القومي للامتحانات، وكل سؤال تتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يقيسه، كما تتم مراجعته من حيث الجودة والترجمة.

وقال وزير التربية والتعليم إنالمستهدف هو تغيير أسلوب التقييم، وتغيير ثقافة تقفيل الامتحان “لان مفيش حد هيقفل الامتحان”.

وأضاف وزير التربية والتعليم، الهدف من طريقة التقييم الجديدة هو ان يجيب الطالب على اكبر عدد من الاسئلة في منافسة متكافئة مع زملائه.

وأعلن وزير التربية والتعليم : أن مجاميع طلاب الثانوية العامة ستكون مختلفة عن الاعوام السابقة ، فالوزارة لا تستهدف 98% و100% “زي زمان” ، فالهدف ليس تقفيل الامتحان

وقال الوزير : كل الطالب سيكون معهم نفس الامتحان بنفس مستوى الصعوبة ، وستكون مسطرة التقييم واحدة على الكل ، "اللي عمل كويس هايدخل الكلية اللي عايزها ايا كان مجموعه كام "