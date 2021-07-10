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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. 4 قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة

قتلى وجرحى جراء انفجار
قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في السودان

أفادت وسائل إعلام سودانية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة في نادي الأمير السوداني بمدينة بورتسودان شرق السودان.

وقالت صحيفة "السوداني" نقلا عن مصادرها إن الحادث وقع مساء اليوم السبت، بعد أن قذف مجهولون يستقلون دراجة بخارية عبوتين ناسفتين على رواد نادي الأمير الرياضي بسوق سلبونا في بورتسودان، توفي على إثرها 4 أشخاص بينهم امرأة.

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هروب الجناة

وأضافت أن الجناة وأثناء هروبهم قاموا بإطلاق رصاص على امرأة متزوجة وأم لطفلة، في وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي لبورتسودان.

وبحسب شهود عيان، فإن شباب الحي استطاعوا تعطيل الدراجة البخارية التي كان يستقلها 3 جناة وفر منهم اثنين وأمسكوا بالآخر، ولم تكشف الجهات الرسمية ملابسات الحادث.

وسمع دوي انفجار في مدينة بورتسودان  أعقبه حضور الشرطة، ليتم إسعاف المصابين، فيما تم القبض على أحد المتهمين بالحادث بعد تقصي الحقائق.

السودان انفجار بورتسودان بورتسودان اخبار العالم نادي سوداني

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