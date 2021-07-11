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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. القبض على مدير عام سابق للأمن الرئاسي للاعتداء جنسياً على مراهق

تونس
تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بإلقاء القبض على مدير عام سابق للأمن الرئاسي على خلفية اتهامه بمحاولة الاعتداء جنسياً على شاب.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن النيابة العمومية بمحكمة "سوسة1" أذنت بالتحفظ على مدير عام سابق للأمن الرئاسي بتهمة محاولة الاعتداء جنسيا على شاب عمره لم يناهز الـ17 عاما.

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ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة جابر غنيمي قوله إن امرأة تقدمت بشكوى لفائدة أعوان مركز الاستمرار بسوسة يوم الجمعة تفيد بتعرض ابنها إلى محاولة اغتصاب من طرف إطار أمني متقاعد.

وأضاف أنه بعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر من أجل ما نسب إليه وإحالة الشاب على أنظار القضاء في حالة تقديم من أجل الاعتداء بالعنف على المحتفظ به.

تونس مدير عام سابق للأمن الرئاسي النيابة العمومية الاعتداء جنسيا اغتصاب

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