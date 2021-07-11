اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: ستقدم نموذجا لإقامة الألعاب أثناء جائحة كورونا

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، إنهم سيقدمون نموذجا لاستضافة الألعاب أثناء الجائحة، بعد أن أجبرت زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19 المنظمين على حظر حضور الجماهير في غالبية المسابقات.

وقال موتو في برنامج حواري سياسي على شبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الحكومية: "ستكون هذه أول ألعاب في أولمبياد طوكيو تقام أثناء جائحة، وستقدم طوكيو نموذجا في كيفية فعل ذلك".

وأضاف موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو، أن الرياضيين لن يتنافسوا في ملاعب خالية تماما، لأن المسئولين الأولمبيين والصحفيين سيكونون هناك.

أولمبياد طوكيو بدون جماهير

وقالت اللجنة المنظمة يوم الخميس الماضي، إن المدينة المضيفة طوكيو، لن تشهد حضورا جماهيريا بعدما أجبرت زيادة الإصابات بفيروس كورونا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا على إعلان حالة طوارئ في العاصمة اليابانية ستستمر أثناء الأولمبياد، ولن تشهد غالبية المسابقات المقامة خارج طوكيو حضورا جماهيريا أيضا.

وفي البرنامج نفسه الذي تحدث فيه موتو، حث كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، وأبرز مستشار طبي ياباني شيجيرو أومي الناس على البقاء في منازلهم خلال الألعاب، حيث قال كاتو: "سنطلب من الناس دعم الرياضيين من منازلهم".