عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: ستقدم نموذجا لإقامة الألعاب أثناء جائحة كورونا

صدى البلد

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، إنهم سيقدمون نموذجا لاستضافة الألعاب أثناء الجائحة، بعد أن أجبرت زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19 المنظمين على حظر حضور الجماهير في غالبية المسابقات.

وقال موتو في برنامج حواري سياسي على شبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الحكومية: "ستكون هذه أول ألعاب  في أولمبياد طوكيو تقام أثناء جائحة، وستقدم طوكيو نموذجا في كيفية فعل ذلك".

وأضاف موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو، أن الرياضيين لن يتنافسوا في ملاعب خالية تماما، لأن المسئولين الأولمبيين والصحفيين سيكونون هناك.

أولمبياد طوكيو بدون جماهير

وقالت اللجنة المنظمة يوم الخميس الماضي، إن المدينة المضيفة طوكيو، لن تشهد حضورا جماهيريا بعدما أجبرت زيادة الإصابات بفيروس كورونا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا على إعلان حالة طوارئ في العاصمة اليابانية ستستمر أثناء الأولمبياد، ولن تشهد غالبية المسابقات المقامة خارج طوكيو حضورا جماهيريا أيضا.

وفي البرنامج نفسه الذي تحدث فيه موتو، حث كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، وأبرز مستشار طبي ياباني شيجيرو أومي الناس على البقاء في منازلهم خلال الألعاب، حيث قال كاتو: "سنطلب من الناس دعم الرياضيين من منازلهم".

اولمبياد اولمبياد طوكيو توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة الجماهير حضور الجماهير

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان عربي الثانوية العامة لطلاب أدبي قبل موعده

عاشت قبل 37 مليون سنة.. اكتشاف خيول بأرجل قصيرة وثلاثة أصابع

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية أدبي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

رينو تسعى لإطلاق أيقونتها ميجان الكهربائية في معرض ميونخ .. صور

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف جوجل القادمة Google Pixel 6

هل التردد في صيام العشر الأول من ذي الحجة ينقص من الثواب .. دار الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ