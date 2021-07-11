لقاح سبوتنيك الروسي يثبت فعالية 90% للوقاية من سلالة دلتا لفيروس كورونا

قال سيرجي نيتيسوف رئيس مختبر جامعة ولاية نوفوسيبيرسك والعضو المقابل في أكاديمية العلوم الروسية (RAS) إن لقاحات فيروس كورونا الروسية بما في ذلك لقاح سبوتنيك V، توفر حماية كافية ضد سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نيتيسوف إنه "وفقًا لبيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى ، فإن لقاحات mRNA وناقلات الأمراض، بما في ذلك سبوتنيك V، تحمي ضدها [متغير دلتا]، وإن كان ذلك بدرجة أقل، لكنها تحمي ضدها. وقدمت 95٪ حماية ضد الإجهاد الأولي والآن يوفرون 90٪ حماية ضد متغير دلتا".

وأضاف أن اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل يجب استخدامها لأنها فعالة للغاية.

في نهاية شهر يونيو، قال فلاديمير جوشين، رئيس مختبر آليات التغير السكاني في مركز أبحاث الجمالية الذي طور لقاح سبوتنيكV، إن الطلقات الروسية تضمن حماية بنسبة 100 بالمائة تقريبًا من الحالات الشديدة والقاتلة لفيروس كورونا الناتجة عن سلالة دلتا.

أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا، أطلق عليه اسم سبوتنيك V، في أغسطس 2020.

وفقًا لتحليل مؤقت من تجربة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، فإن لقاح سبوتنيك V فعال بنسبة 91.6 بالمائة. وفي الوقت نفسه، أفاد مركز جماليا القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور سبوتنيك الخامس، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن سبوتنيك الخامس لديه فعالية بنسبة 97.6 في المائة.