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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق سباقات جامعة عين شمس الأول عربياً وأفريقياً والثالث عالمياً في فورميلا الطلاب بالمملكة المتحدة

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

حصلت سباقات جامعة عين شمس علي المركز الثالث في مسابقة فورميلا الطلاب بالمملكة المتحدة - عرض دراسة تجارية لـ سيارة سباق كهربية ذاتية القيادة ، حيث قام الفريق بتقديم خطة تسويق كاملة لبرنامج ونظام لتحويل السيارات لتكون ذاتية القيادة

جاء ذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس   لشئون التعليم والطلاب ، ا. د عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، ا. د مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب واشراف ا. د محمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة.

وتنقسم المسابقة هذا العام المقامة في حلبة سلفرستون العالمية سباقات الفورميلا 1 إلى قسمين الأول فئة السيارات ذات السائق بنوعيها ذات محرك احتراق داخلى وذات المحرك الكهربى ويشترك بهذه الفئة 100 فريق على مستوى العالم.

أما القسم الثانى وهو السيارات ذاتية القيادة ولصعوبة هذه الفئة يشترك بها 12 فريق على مستوى العالم فقط.

وتستمر المنافسات في المسابقة في حلبة سباقات سيلفرستون في الفترة من 21 حتى 25 يوليو لباقى احداث المسابقة والتي مازال يشترك بها فريق هندسة عين شمس في قسميها وباقى الفرق المصرية الثمانية عن بعد نظرا لظروف جائحة كورونا.

وتكون الفريق الفائز من :

1- الطالب / كريم سامي محمد طه الفرقة الرابعة – هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

2- الطالبة / مريم هشام غلاب الفرقة الثالثة – هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

3 - الطالبة / منة الله عماد الدين انور جبال الفرقة الثالثة – هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

4- الطالب / زياد عماد الفرقة الثالثة – هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

5- الطالبة / هاجر خالد محمد كركر الفرقة الثالثة – هندسة حاسبات

6 - الطالبة / يمني احمد عبدالفتاح بركة الفرقة الثالثة – كلية تجارة انجليزي برنامج الساعات المعتمدة

تحت اشراف أ.م.د. محمد أحمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات ومؤسس الفريق والدكتور ماجد غنيمة المشرف على العرض التجارى للفريق.

Link: https://www.imeche.org/.../formula-student/previous-events

جدير بالذكر أن فريق سباقات جامعة عين شمس هو منظمة طلابية تم تأسيسها عام 2010 يديرها طلاب الجامعة ويشرف عليها أساتذة كلية الهندسة وقد تم تتويج الفريق كأفضل منظمة طلابية بمصر عام 2019 من مؤسسة شباب القادة وكأفضل نشاط طلابي بجامعة عين شمس عام 2021.

وقد شارك الفريق فى عدد من السباقات وحقق مراكز متقدمةأهلته للتكريم من جانب رئاسة الجمهورية في مؤتمر الشباب .

جامعة عين شمس سباقات جامعة عين شمس مسابقة فورميلا سيارة سباق كهربية عين شمس

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