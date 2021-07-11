الحب مثل الوردة.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت سمية الخشاب بإطلالة جذابة مرتدية توب باللون الكحلي ومن الناحية الجمالية تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الناعم مع نظارة شمس

وعلقت سمية الخشاب على الصورة، قائلة: "الحب مثل الوردة".



وتحتفل سمية الخشاب حاليا بنجاح أغنيتها الجديدة "أوعدك" التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك”.

قال عمر كمال إن الفنانة سمية الخشاب التى شاركته في كليبه الأخير"أوعدك" عضو عامل فى نقابة الموسيقيين وصوتها جميل جداً، موضحا أن التجهيز للعمل فى هذه الأغنية بدأ منذ 4 أشهر.

وكشف عمر كمال فى ندوة نظمها موقع صدى البلد، عن كواليس تحضيرات كليبه مع الفنانة سمية الخشاب، قائلا:"إنهما تقابلا فى إحدى الحفلات واتفقا على طرح كليب مهرجان معاً".



ولفت عمر كمال إلى أن تصوير كليب "أوعدك"، توقف بسبب انشغال الفنانة سمية الخشاب، فى تصوير مسلسل موسى، إلى جانب انشغاله فى العديد من الأعمال الأخرى فى رمضان، وكل ذلك أدى لتأخر طرح الألبوم.



وأشار عمر كمال إلى أن أغنية “أوعدك” ليست أغنية ولكنها عبارة عن “ميكنج”، تم طرحه فى الأسواق بسبب تأخر الوقت وانشغالنا فقط لا غير.

وأضاف عمر كمال أنه يتقبل أى نقد محترم من الجمهور، موضحًا “أن هناك بعض الناس تتخيل أن شهرتنا صدفة أو حظ ولا تعلم شيئا عن ماضينا وكم عانينا حتى نصل لما نحن فيه الآن”.

كان عمر كمال نشر بوستر الكليب عبر خاصية “الاستورى” من خلال موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق قائلا: “أوعدك 2 مليون مشاهدة في أول يوم”.



وأثار كليب أغنية “أوعدك” لمطرب المهرجانات عمر كمال والفنانة سمية الخشاب، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى، خاصة أن البعض لم يتوقع أن يشاركا سويًا فى عمل واحد.