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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن عقوبات الغشاشين المضبوطين في لجان الثانوية العامة.. مستندات

وزير التعليم
وزير التعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيـاناً تفصيلياً بشأن عقوبات الطلاب الغشاشين المضبوطين فس لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم  

وقال وزير التربية والتعليم :  تم رصد هؤلاء الطلاب عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم 
 

و أدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 257 ألف و145 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى  طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب/طالبة، وأدى  طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد شوقي على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكد حجازي أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه تم بالأمس استبعاد أربع رؤساء لجان لعدم الالتزام بالتعليمات، كما تم عمل محاضر غش لثمانية طلاب تم ضبطهم بالأمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية (الشعبة العلمية).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وهي كالتالي:
- الطالب "ع.ع.ع" بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الانترنت.

- الطالب "ع.أ.ف" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ.ع.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لتهكير جهاز التابلت والقيام بالغش من خلاله.

- الطالب "م.ج.ع" بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا نظرًا لضبط سماعة وهاتف محمول والتعدي على رئيس اللجنة والعضو القانوني.

- الطالب "م.ج.ش" بإدارة الحوامدية بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "س.أ.ع" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على موقع انستجرام والواتس آب.

- الطالب "ي.ع.ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.

- الطالب "ك.م.ف" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لتشغيل جهاز التابلت على الإنترنت والغش.

- الطالب "ك.أ.أ" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لحيازته شريحة لجهاز التابلت غير المخصصة من قبل الوزارة.

- الطالب "ز.م.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ي.ش.ف" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ. أ. أ" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر نظرًا لحيازته جهاز محمول ودخول على جروبات الغش.

- الطالب "ع. م.ف" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الغش.

- الطالب "إ.م.م" بإدارة تلا بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول لاستخدامه للغش.

- الطالب "ج.م.ع" بإدارة الواسطى بمحافظة بني سويف نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث واستخدامها في الغش.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وتم رصد من خلال كاميرات داخل لجان السير بمحافظتي "الشرقية، ودمياط" عدم الانضباط والالتزام بالتعليمات وبناء عليه تم استبعاد رؤساء اللجان والملاحظين.

و تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بنقل الطالبة ( أ.م.أ)  إلى المستشفى حالة مرضية وتم عمل تقرير للطالبة لضمان حقها في الدور الثاني.

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