طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن عدم إنشاء حي جنوب كفر الشيخ

تقدم اللواء السعيد عبد العظيم عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حي جنوب كفر الشيخ.



وقال «عمارة»، خلال طلب الإحاطة، سبق وأن صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم2452 لسنة 2019م، بإنشاء حي جنوب مدينة كفر الشيخ، ويضم قرى الحمراوي وأبوطبل، والقرضا، ودفرية، مع نقل الوحدة المحلية للحمراوي لقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، وقد تم البدء في تنفيذ القرار بإلغاء العموديات بقرى حى جنوب وإلى الآن لم تقم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حتى الآن.



وأشار النائب السعيد عمارة إلى أن عدم تفعيل حي جنوب كفر الشيخ أصاب أهالي هذه القرى بأضرار على مصالحهم خاصة وقد تم إلغاء العموديات وعدم تعيين رئيس حي لهم للوقوف على مصالحهم العامة، مطالبًا رئيس مجلس النواب بالتكرم بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لاتخاذ اللازم بشأنه.

إنذار على يد محضر



وكان حسين كمال المحلاوي المحامي بالنقض، قد تقدم بإنذار على يد محضر، لكل من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بصفتهم الوظيفية، تمهيداً لرفع دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر منذ ما يقرب من عامين حتى الآن، والذي يحمل رقم 2452 لسنة 2019م، والخاص بإنشاء حي ثالث (جنوب مدينة كفر الشيخ).



وقال المحامي حسين كمال المحلاوي إن المنذر إليهم، لم يلتزموا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، ولم يقوموا بتفعيل الحى الجديد وتعيين رئيس حي جديد له، مشيرًا إلى أن الأصل أن يلتزم الجميع بتنفيذ القرار من السلطة المختصة ويلتزم بتنفيذها أصحاب الشأن المخاطبين بهذا القرار، حيث إنهم علموا به، وأن الإخلال بالالتزام في تنفيذ القرار رقم 2452 لسنة 2019 وتفعيله وتشكيل الكيان الإدارى للحي الجديد فى موعد غايته شهر من تاريخ الإنذار، سيضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لإلزام المنذر اليهم بتنفيذ القرار سالف الذكر.

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