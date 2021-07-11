عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن عدم إنشاء حي جنوب كفر الشيخ

اللواء السعيد عمارة،
اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب

تقدم اللواء السعيد عبد العظيم عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حي جنوب كفر الشيخ.


وقال «عمارة»، خلال طلب الإحاطة، سبق وأن صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم2452 لسنة 2019م، بإنشاء حي جنوب مدينة كفر الشيخ، ويضم قرى الحمراوي وأبوطبل، والقرضا، ودفرية، مع نقل الوحدة المحلية للحمراوي لقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، وقد تم البدء في تنفيذ القرار بإلغاء العموديات بقرى حى جنوب وإلى الآن لم تقم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حتى الآن.


وأشار النائب السعيد عمارة إلى أن عدم تفعيل حي جنوب كفر الشيخ أصاب أهالي هذه القرى بأضرار على مصالحهم خاصة وقد تم إلغاء العموديات وعدم تعيين رئيس حي لهم للوقوف على مصالحهم العامة، مطالبًا رئيس مجلس النواب بالتكرم بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لاتخاذ اللازم بشأنه.  

هربًا من حرارة الجو.. مصرع شابين غرقا في كفر الشيخ

غرفة تعليم كفر الشيخ: تغيب 14 طالباً عن امتحانات الثانوية العامة

 إنذار على يد محضر


وكان حسين كمال المحلاوي المحامي بالنقض، قد تقدم بإنذار على يد محضر، لكل من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بصفتهم الوظيفية، تمهيداً لرفع دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر منذ ما يقرب من عامين حتى الآن، والذي يحمل رقم 2452 لسنة 2019م، والخاص بإنشاء حي ثالث (جنوب مدينة كفر الشيخ).


وقال المحامي حسين كمال المحلاوي إن المنذر إليهم، لم يلتزموا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، ولم يقوموا بتفعيل الحى الجديد وتعيين رئيس حي جديد له، مشيرًا إلى أن الأصل أن يلتزم الجميع بتنفيذ القرار من السلطة المختصة ويلتزم بتنفيذها أصحاب الشأن المخاطبين بهذا القرار، حيث إنهم علموا به، وأن الإخلال بالالتزام في تنفيذ القرار رقم 2452 لسنة 2019 وتفعيله وتشكيل الكيان الإدارى للحي الجديد فى موعد غايته شهر من تاريخ الإنذار، سيضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لإلزام المنذر اليهم بتنفيذ القرار سالف الذكر.

IMG-20210711-WA0052
IMG-20210711-WA0052
IMG-20210711-WA0053
IMG-20210711-WA0053
IMG-20210711-WA0054
IMG-20210711-WA0054
IMG-20210711-WA0055
IMG-20210711-WA0055
كفر الشيخ مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء محافظة كفر الشيخ وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

موضوعات متعلقة

هربًا من حرارة الجو.. مصرع شابين غرقا في كفر الشيخ

غرفة تعليم كفر الشيخ: تغيب 14 طالباً عن امتحانات الثانوية العامة

تحصين 135 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ.. صور

هدوء في لجان الثانوية العامة بـ كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ يجدد الثقة في مصطفى عبده مديرا فنيا الموسم الجديد

محافظ كفر الشيخ يكرم أول فتاة تقرأ القرآن أمام الرئيس السيسي

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكرم سيدة من ذوي الهمم برعت في إصلاح الجرارات

ترشيحاتنا

الأهلي يلاحق الزمالك بعد الفوز المقاصة .. ترتيب الدوري المصري

أول قرار من الأهلي بعد الفوز برباعية على المقاصة في الدوري

شكري لنظيره الإسرائيلي: لن نتوانى عن دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية

بعد الوعكة الصحية.. هاني شاكر يوجه رسالة للجمهور والفنانين.. شاهد

هدف عالمي لـ قفشة.. نجم الأهلي يسجل الرابع من منتصف الملعب في المقاصة

ليلة تألق شريف وهدف عالمي لـ قفشة.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي والمقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

لن يطبق بأثر رجعي..تطورات جديدة في مقترح ربط الدعم بعدد أطفال الأسرة

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

علي جمعة : سنسمع عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ