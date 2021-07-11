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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سد النهضة

هل ندعم إسرائيل ملء السد الإثيوبي؟.. الاجابة من بروكسل

صدى البلد

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، إن سامح شكري وزير خارجة مصر التقى اليوم فى بروكسل وزير خارجية إسرائيل، ووزير خارجية مالطا، ووزير خارجية استونيا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"،  تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سامح شكري بدأ سلسلة اجتماعات مكثفة، وتابع: " الوزير سامح شكري لم يستريح وقام بعمل اجتماعات كثيرة".


ولفت إلى أن وزير خارجية استونيا أكد فى حوار مع صدى البلد، أن ملف سد إثيوبيا سيكون فى اجتماع دول الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن غضبه من رفض إثيوبيا عرض الملف على الاتحاد الأوروبي لوضع حلول لها.


وأشار إلى أن وزير خارجية استونيا أكد أن الاتحاد الأوروبي يندد بأى إجراءات آحادية من إثيوبيا فى ملف السد الإثيوبي.


وكشف أن الاتحاد الأوروبي هو أكثر جهة تهتم بـ ملف سد النهضة الإثيوبي.


وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعى تمًاما تفاصيل أزمة سد النهضة، وتأثير نقص المياه على المصريين.


ولفت إلى أن وزير خارجية استونيا يتحدث بـ معلومات، وأنه يتحدث باسم الاتحاد الأوربي، وأن الوزير يعلم ما سيعانى منه 100 مليون مصري من نقص المياه، والـ 150 مليون مصري و سوداني.


وأكد أن اجتماع وزير الخارجية المصري بـ وزير الخارجية الإسرائيلي، استمر لمدة ساعة، وتحدث بشأن سد النهضة، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي نفى تمامًا علاقة إسرائيل بـ ملء سد النهضة، لن نضحى بعلاقتنا بمصر من أجل إثيوبيا، لآن علاقتنا  بمصر تعنى السلام، وأنه تم إرسالة رسالة شكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره فى التهدئة فى قطاع غزة.


وكشف مجدي يوسف فى أخر المكالمة أن الثلاثاء المقبل من المتوقع صدور قرارات من الاتحاد الأوروبي ضد إثيوبيا بشأن مجازر تيجراي.


وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، لديه لقاءات كثيرة غدًا تبدأ من السابعة صباحًا.

 

والتقى سامح شكري‬⁩، وزير ⁧‫الخارجية، في بروكسل، نظيره المالطي ⁧‫"إيفارست بارتولو‬⁩" للتباحث حول أوجه التعاون الثنائي.

 

ويواصل “شكري”، التشاور خلال لقاء نظيره المالطي إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، كالأزمة الليبية، ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

 

والتقى وزير الخارجية، اليوم، الأحد، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على هامش مباحثاته في بروكسل.


 

إسرائيل سامح شكري وزير خارجة مصر بروكسل سد إثيوبيا

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