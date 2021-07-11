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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتعرض مصر لموجة رابعة من كورونا؟.. استشاري حساسية ومناعة يجيب

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن منحنى الإصابات والوفيات  بفيروس كورونا في مصر تراجع مؤكدا أن الطمأنينة الزائدة من قبل المواطنين تجعلهم يتهاونون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وهذا ما يثير القلق بسبب ما حدث في الدول الأوروبية من زيادة في الإصابات بعد انخفاض منخنى الإصابات بها .
 

وأضاف "أمجد الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى " المذاع على قناة "دى ام سى "، أن تونس تنهار صحيا بسبب شدة وعنف موجة الإصابة بفيروس كورونا وكانت أرقام الإصابات بالفيروس لديهم قليلة منذ شهر مضي، لافتا إلى أن هناك تحورات كثيرة تظهر من فيروس كورونا خصوصا أن منظومة التطعيمات لم تكتمل في العالم .
 

وأوضح رئيس أقسام المناعة، أن الدولة المصرية تعمل علي توفير اكبر قدر من اللقاحات المختلفة من أجل تطعيم المواطنين وحتي ينتهي الدولة من ذألك ويجب علي جميع المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الدخول في موجة رابعة من فيروس كورونا  .
 

وأشار إلى أن تحورات كورونا في الدول المجاورة يمكن أن تدخل مصر في أي لحظة وبالتالي يجب أن يكون جميع المواطنين ملتزمين بتطبيق الإجراءات خصوصا أننا علي اعتاب مواسم وأعياد ومصايف .


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وقال أمجد الحداد، إن متحور كورونا دلتا سينتشر عالميا بنهاية أغسطس المقبل، متابعا:" أنا خايف جدا علينا أن ننظر حولنا الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة في العراق وتونس وليبيا".
 

وأضاف "أمجد الحداد"، أن معدل انتشار الفيروس المتحور يتضاعف يوميا، مشددا على ضرورة الالتزام بـ الإجراءات وأخذ الاحتياطات اللازمة.
 

وأوضح رئيس أقسام المناعة، أن النظام الطبي في العديد من الدول انهار نتيجة متحور دلتا ، مشددا على أن متحور دلتا سينتشر في العالم بنهاية شهر أغسطس القادم.
 

وأشار إلى أن من الممكن أن يحتاج الفرد إلى جرعة ثالثة لتعزيز المناعة وتقليل المضاعفات، في حالة الإصابة.

ولفت إلى أن البليلة تحتوي على عناصر هامة للغاية وتقوي المناعة والذاكرة، ولهذا أنصح الجميع بتناول البليلة.

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