محافظ سوهاج يكشف تفاصيل هامة عن حريق طهطا

حريق بـ سوهاج

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إنه تلقى فى الصباح اتصال هاتفى بوجود حريق كبير فى طهطا، وعلى الفور تم التوجه لمكان الحريق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الحريق بدأ قبل الخامسة صباحًا، وأن الحريق كان فى معارض مخصصة للمفروشات.



ولفت إلى أن الحماية المدنية انتقلت فور وقوع الحريق، وأنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات إطفاء.



وأشار إلى أن الحريق لم ينتج عنها إصابات كبيرة، ولكن الإصابات جميعها خفيفة، وكشف أن هناك 120 محل صغير تضرروا بشكل كامل.



وأكد أن هناك تواصل مع وزارة التضامن من أجل أن يتم صرف تعويضات لـ اصحاب المحلات التى تعرضت لـ الحريق، ولكن تم صرف إعانات عاجلة لأصحاب معرضين تجاريين و أن القيمة المصروفة 10 آلاف جنيه.



وكشف أن هناك عدد من المتبرعين تقدموا من أجل أن يتم توفير تعويضات لـ أصحاب المحلات التى تعرضت للحريق.

حريق هائل بمعارض شارع بورسعيد بطهطا في سوهاج .. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل في معارض شارع بورسعيد بطهطا سوهاج.

واندلعت النيران في عدد من المحلات في معارض شارع بورسعيد في سوهاج، صباح اليوم، وعلى الفور وصلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق.



