جمع أخطبوط وحليب.. سيد علي يحاصر مدرس لغة عربية على الهواء.. فيديو

علق الإعلامي سيد علي، على جمع كلمة حليب وأخطبوط، قائلا "أنا راجل بكتب من سنين وعمري ما استخدمت جمع كلمة أخطبوط ولا حليب".



وأجاب رمضان الجعفري، معلم لغة عربية، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على حديث الإعلامي سيد على قائلا :" كلمة حليب لم يستخدم لها جمع في اللغة العربية، أما جمع أخطبوط موجود ولكنها شاذة وغير دارجة".



وأكمل: أن امتحان اللغة العربية كان جيد إلى حد ما ولكن يعيبه قصر الوقت الخاص بالإجابة.



وفي سياق متصل نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيـاناً تفصيلياً بشأن عقوبات الطلاب الغشاشين المضبوطين فس لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم

وقال وزير التربية والتعليم : تم رصد هؤلاء الطلاب عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم



و أدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 257 ألف و145 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب/طالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد شوقي على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكد حجازي أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه تم بالأمس استبعاد أربع رؤساء لجان لعدم الالتزام بالتعليمات، كما تم عمل محاضر غش لثمانية طلاب تم ضبطهم بالأمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية (الشعبة العلمية).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وهي كالتالي:

- الطالب "ع.ع.ع" بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الانترنت.



