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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

في ظروف غامضة.. تغيب مارينا عن منزلها بمنطقة الطوابق جيزة

صدى البلد

استغاث المواطن رضا زخارى من منطقة الطوابق المزرعة، التابعة إلى محافظة الجيزة، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته "مارينا" منذ أسبوع.


وقال رضا في رسالته: “تغيبت ابنتي مارينا رضا زخارى البالغة من العمر 19 عاما عن منزلها فى منطقة الطوابق المزرعة التابعة إلى محافظة الجيزة، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم ٦ يوليو الجارى ولم تعد حتى الآن”.

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الرقم الآتية:

01201239156
01201892998

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

محافظة الجيزة ظروف غامضة خدمة بين الناس متغيبة تغيب منطقة الطوابق المزرعه

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