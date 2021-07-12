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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 يوليو.. جامعة حلوان تناقش الذكاء الاصطناعي بدورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

الدورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي، وتعقد من الساعة الخامسة مساء، حتى العاشرة مساء، بنظام الـ"أون لاين" يومي 15، 16 يوليو 2021.


وتقام هذه الدورة عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

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كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية وملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان أو عبر التقدم للجامعة.


وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلي أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .


ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .

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جدير بالذكر تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد عمل الافتراضية بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان، بهدف دعم منظومة البحث العلمى، بما يسهم فى رفع التصنيف بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

 

وأكد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على ان الجامعة تحرص  على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، والمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية أعضاء هيئة التدريس والقيادات الذكاء الاصطناعي

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