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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدعو لاجتماع طاريء للرد على تعديل جدول الدوري

حسين لبيب
حسين لبيب

دعا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طاريء اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

ويرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر  اقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية،

 وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي: 


الجولة الـ28 .. الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء 
الجولة الـ29 ..الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً
الجولة الـ30 ..الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً
الجولة الـ 31 ..الزمالك  و وادي دجلة يوم  16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً
الجولة الـ32 ..  الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.
الجولة الـ33 .. الزمالك والانتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة
الجولة الـ34.. الزماكل أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.
وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 9 أغسطس  باستاد بتروسبورت في السابعة مساءً.

حسين لبيب نادي الزمالك الدوري الممتاز كأس مصر أحمد مجاهد

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