التدخل السريع: تم التعامل مع 17 ألف بلاغ منذ 2014 وحتى اليوم

التدخل السريع

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إن فريق التدخل السريع تم تفعيله فى أكتوبر 2014، موضحًا أنه تم التعامل مع 17 ألف بلاغ من 2014 وحتى اليوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أسماء يوسف، أن الفريق يتلقى اتصالات و رسائل من المواطنين ويتم التحرك على الفور.



ولفت إلى أن الفريق يتابع أيضًا صفحات السوشيال ميديا، وفى حال رصد أى شئ، يتم التحرك على الفور، لـ مساعاد المواطنين، و الأطفال.



وأشار إلى أن المشكلات التى توجه فرق التدخل السريع هو قبول المواطنين الذهاب مع الفريق، مؤكدًا أن هناك أشخاصا تحب التحرر و السير فى الشوارع، وترفض السير على نظام، مؤكدًا أنه فى حالة دخول الشخص الرعاية يسير على نظام.



وأوضح أن هناك حالات بعد تأهيلها عادت لـ أسرتها، وعادوا للحياة بشكل طبيعي، وأكد أن هناك رقم 16528، لتلقى بلاغات المواطنين.

ويواصل فريق التدخل السريع عمله على بتوجيهات من القيادة السياسية انجازاته التي رصدت منذ عام 2014 وحتى 2021 وتمثلت في الآتي:

- عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ نشاته وحتى الان16853 حالة وشكوي

- ايداع عدد944 حالة (اطفال ومسنين وشباب) داخل دور الرعاية الاجتماعية

- تقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الاهلية

- اجراء تدخلات طبية لـ 319 حالة بالمستشفيات الحكومية

- التعامل مع عدد 7 حالات اتجار في البشر

- توزيع 1052 بطانية بالاضافة الي 5765 واجبة ساخنة علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية.

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف



يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبارا للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

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أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة



ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258