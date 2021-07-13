صحة البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن مشاكل عدم سفر المصريين للخارج بسبب تطعيمات كورونا

قال النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش اليوم الثلاثاء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وأشار حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة المقدمة تناقش مشاكل المصريين الراغبين فى العمل بالخارج والغير قادرين على السفر بسبب عدم توافر تطعيمات كورونا اللازمة ، فى ظل عدم الإعتراف باللقاح الصينى.

وعاود مجلس النواب، للانعقاد أمس الأول الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت الجلسات العامة السابقة مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.