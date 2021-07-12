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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الغناء المصرى يشعلون حفلات صيف جدة

صدى البلد

يحيى عدد من نجوم الغناء المصرى  حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية  خلال شهر يوليو الجارى ويتنافس النجوم للعودة بقوة مجدداً على ساحة الغناء بعد توقف فترة كبيرة بسبب كورونا  ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أبرز حفلات صيف جدة .. 

أنغام 

 

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 27 يوليو في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف جدة.

 

ونشرت أنغام، البوستر الرسمي للحفل، من خلال حسابها الرسمي عبر “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “أهلي وحبايبي جمهور المملكة العربية السعودية وحشتوني جداً .. أسعد بلقائكم في جدة يوم السبت 24/7”.

 

تامر عاشور 

 

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا يوم 24 من الشهر الجارى بجدة ضمن حفلات صيف جدة .

 

وكتب تامر عاشورعبر حسابه بموقع تويتر  :" جمهورى وأهلى فى جدة الحبيبة موعدنا يوم السبت 24 يوليو فى أقوى حفلات صيف جدة .. مستنيكم".

محمد الشرنوبى 

 

يستعد الفنان محمد الشرنوبي، لإحياء حفل غنائي يوم ٢٤ يوليو ضمن حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وعبّر الشرنوبي عن تحمسه للحفل من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه على تطبيق “الانستجرام”، وعلق عليه قائلاً: “جمهور السعودية الحبيب، مستنيكم يوم السبت ٢٤ في حفل مميز على مسرح جدة .. أنا متحمس جداً .. وأنتم؟”.

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