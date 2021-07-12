عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: وحدة القلب بمستشفى أبو الريش تحتوي على ١٠ أسرة رعاية مركزة

الخشت: وحدة القلب
الخشت: وحدة القلب بمستشفى ابو الريش تحتوي على ١٠ اسرة رعاية

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بعد تطويرها .

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت: جهزنا وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بعدد 30 سريرًا منهم 10 أسرة رعاية قلبية مركزة بتكلفة 21 مليون جنيه .

 

وأضاف الدكتور " الخشت " ،  أن جامعة القاهرة تسعى دائما إلى التطوير المستمر فى المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة ، مؤكدا على ذلك بان الجامعة تعمل على تنفيذ أكبر مجمع طبى للأطفال تحت اسم مستشفى " ابو الريش الجديد " .

رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى ابو الريش اليابانى

وكان قد وقال الدكتور الخشت، إن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة وبذلك التمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير الوحدات المختلفة بالمستشفي يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية.

 

وأشارت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير محطة الغازات والأكسجين بالمستشفي بتكلفة 5 مليون جنيه تبرعًا من الجمعية المصرية لمستشفي أبو الريش الياباني، كما تم إحلال وتطوير الغلايات الخاصة بإمداد المستشفي بالمياه الساخنة والبخار بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من تبرعات المجتمع المدني للمساهمة في علاج الأطفال المرضى.

الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة وحدة أمراض القلب مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني

ترشيحاتنا

يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

ممتنعة عن الدفع .. جمعية المؤلفين والملحنين تعتزم مقاضاة روتانا

رئيس الإنجيلية لـ وزير الأوقاف: النسيج الوطني للمصريين حجر أساس مواجهة التحديات

إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ