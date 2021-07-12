الخشت: وحدة القلب بمستشفى أبو الريش تحتوي على ١٠ أسرة رعاية مركزة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بعد تطويرها .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت: جهزنا وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بعدد 30 سريرًا منهم 10 أسرة رعاية قلبية مركزة بتكلفة 21 مليون جنيه .

وأضاف الدكتور " الخشت " ، أن جامعة القاهرة تسعى دائما إلى التطوير المستمر فى المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة ، مؤكدا على ذلك بان الجامعة تعمل على تنفيذ أكبر مجمع طبى للأطفال تحت اسم مستشفى " ابو الريش الجديد " .

وكان قد وقال الدكتور الخشت، إن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة وبذلك التمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير الوحدات المختلفة بالمستشفي يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير محطة الغازات والأكسجين بالمستشفي بتكلفة 5 مليون جنيه تبرعًا من الجمعية المصرية لمستشفي أبو الريش الياباني، كما تم إحلال وتطوير الغلايات الخاصة بإمداد المستشفي بالمياه الساخنة والبخار بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من تبرعات المجتمع المدني للمساهمة في علاج الأطفال المرضى.