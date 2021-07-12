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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

افضل الطرق لتنظيف بطارية السيارة

بطارية السيارة
بطارية السيارة

البطارية من أهم أجزاء السيارة لحظة تشغيل المحرك فهي تمد بادئ الحركة “ المارش ” بالتيار اللازم لتشغيله، وكذلك تمد المصابيح والأحمال الكهربائية الأخرى بما تحتاجه من تيار أثناء توقف المحرك أو أثناء دورانه بسرعات منخفضة، و بعد أن يدور المحرك يحل المولد الدينامو محل البطارية لإمداد مجموعة الإشعال “ البوجيهات ” و الأحمال الكهربائية بالتيار المطلوب .

 

تتكون البطارية ببساطة من مجموعة من الأعمدة المكونة من الألواح الموجبة وعدد من الألواح السالبة تغمر هذه الألواح بمحلول الكتروليتي مكون من حامض كبريتيك مركز وماء مقطر، فمثلاً البطارية ذات الستة فولت تتكون من ثلاثة أعمدة جهد كل منها يساوي 2 فولت ثم توصل هذه الأعمدة مع بعضها على التوالي فيكون الجهد الكلي للبطارية يساوي 6 فولت.

 

 

ونجد الكثير من سائقي المركبات ليس لديهم الوعي الكافي للعناية والحفاظ علي بطارية السيارة ، علي الرغم من أهمية هذا الامر.

 

نصائح تنظيف بطارية السيارة 

 

يقدم موقع صدي البلد بعض النصائح التي تساعدك في عملية تنظيف بطارية السيارة ، وكيفية إزالة الرواسب المختلفة التي تتراكم عليها نتيجة العوامل الجوية المختلفة : 

 

1- عليك اغلاق تشغيل محرك السيارة.

 

2- بعد غلق المحرك قم بإزالة الأسلاك الموصلة من طرفي الأقطاب “الكابل”، وتحرير البطارية منهما، وتأكد من عدم اقتراب الكابل الأسود من الآخر الأحمر.

 

3- يجب عليك استخدام صودا الخبز في عملية تنظيف الأقطاب الخاصة بالبطارية من خلال رشها على القطبين بكثافة.

 

4- قم بترطيب قطعة من القماش بالماء، ثم استخدمها في فرك الصودا على قطبي البطارية، وقم  لإزالة الرواسب والعوالق الموجودة على قطبي البطارية.

 

5- في حالة وجود رواسب صلبة، عليك استخدام فرشاة أسنان قديمة، أو فرشاة ، من اجل تنظيف ذات شعيرات بلاستيكية.

 

6-  بعد الانتهاء من تنظيف الأصابع قم بوضع قليل من الشحم على الأصبع السالب للبطارية، لأن الشحم يكون طبقة عازلة تمنع وصول الهواء والرطوبة إلى أصابع البطارية حيث أنهما سبب التأكسد.

 

7- في النهاية قم بتركيب الكابلات كما كانت، ستجد حينها استعادة البطارية الكثير من قوتها وكفاءتها.

البطارية السيارة طرق المحرك النصائح

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