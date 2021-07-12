لطلاب الثانوية العامة.. ننشر شكل اختبار القدرات بكلية الفنون الجميلة

مع بدء امتحانات الثانوية العامة تبدأ التساؤلات حول اختبارات القدرات بالكليات الفنية، فما هى تلك الاختبارات ونوعية الأسئلة.. صدى البلد يعرض لطلاب الثانوية العامة شكل اختبار القدرات.

اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة :





- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.



- يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.



- كان من المفترض أن يتضمن سؤال نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم إلغائه هذا العام الماضى بسبب منع التجمعات والحفاظ على سلامة الطلاب.

- يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.

وتنقسم اختبارت الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.



بالنسبة لامتحان الفنون:



العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.

المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.

الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.

الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .

أما عن امتحان العمارة :

العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .

الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.



الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .