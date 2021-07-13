أميرة سليم : لهذا السبب فضلت الانضمام لـ الأوبرا وعائلتي أكبر داعم لي.. فيديو

أكدت السوبرانو أميرة سليم أن عائلتها كانت أكبر داعم لها في اختيار مجالها الفني والإنضمام للأوبرا، مشددة على الدور الإيجابي الذي قدماه لها.

العائلة الفنية للسوبرانو أميرة سليم



وقالت السوبرانو أميرة سليم خلال ندوة خاصة بموقع صدى البلد: والدي هو الفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم، ووالدتي هي عازفة البيانو مارسيل متى، وكل منهما منحني الكثير دون حتى أن يشر لعشق الفن وتذوقه.



أميرة سليم



وتابعت السوبرانو أميرة سليم : لقد نشأت وسط كواليس الحفلات والمسارح والمعارض، فنهلت من الفنون المختلفة، حتى اخترت طريقي نحو الغناء للأوبرا، الذي أعتقد أنه فن يجمع بين كل أنواع الفنون.



على جانب أخر أكدت السوبرانو أميرة سليم ، فخرها بالمشاركة في حفل موكب المومياوات الذي خطف أنظار العالم، أثناء نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة.



وقالت أميرة سليم: كنت أتوقع ردود أفعال كبيرة على الأغنية باللغة المصرية القديمة، ولكنها كانت فوق التوقعات ومن كل الثقافات والدول حول العالم.



وأضافت أميرة سليم: تأثرت للغاية بكل الرسائل التي لمست قلبي، وكانت في الأغلب نتيجة التأثر بروح الأجداد، وهو ما أدى إلى تفاعله مع اللغة والموسيقى العبقرية لـ هشام نزيه.