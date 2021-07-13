لطلاب جامعة القاهرة.. كلية الاداب تفتح باب الالتماس على نتيجة التيرم الثانى

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن فتح باب الالتماس أمام الطلاب بجميع الأقسام على نتيجة الفصل الدراسى الثانى.



واشارت كلية الاداب إلى انها ستبدأ فى استقبال الالتماسات على نتائج التيرم الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق ١٥ من يوليو.



ودعا عميد كلية الآداب، الطالب المتقدم بالالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى إلى ملء بياناته من هذا الرابط

نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل الامتحانات، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الالكترونى للكلية.





كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات كليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسميه للكلية وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لإدارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذا لقواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.



يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الاونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصافات للورقة الامتحانية.