عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتكلفة 41 مليون جنيه.. الخشت يفتتح وحدة القلب ويتفقد تطوير أبوالريش الياباني

الخشت
الخشت

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بعدد 30 سريرًا منهم 10 أسرة رعاية قلبية مركزة بتكلفة 21 مليون جنيه تبرعًا من مؤسسة مصر الخير وبنك الإسكان والتعمير.

 

حضر الافتتاح عميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرة مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، وممثلو مصر الخير والإسكان والتعمير وعدد من قيادات الجامعة.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تطوير الوحدات المختلفة بمستشفى أبو الريش الياباني يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة للتمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

 

مائدة مستديرة عن ميثاق شرف الإعلام الرقمي في جامعة القاهرة اليوم

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من تطوير محطة الغازات والأكسجين بالمستشفي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرعًا من الجمعية المصرية لمستشفى أبو الريش الياباني، كما تم إحلال وتطوير الغلايات الخاصة بإمداد المستشفى بالمياه الساخنة والبخار بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من تبرعات المجتمع المدني للمساهمة في علاج الأطفال المرضى.

 

د. الخشت: تنفيذ أضخم مشروع لتطوير مستشفيات الجامعة وأكبر مجمع طبي للأطفال بالشيخ زايد

 

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال كلمته، إلى أن الجامعة تقوم منذ فترة على تنفيذ مشروع ضخم لتطوير المستشفيات والعمل على مشروع أكبر مجمع طبي للأطفال بالشيخ زايد (مستشفى أبو الريش الجديد)، بالإضافة إلى مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني بالتعاون مع اليابان، والتي تقام على قطعة أرض بمساحة 567 مترا مربعا، وتضم 7 أدوار.

 

ويضم المبنى وحدة عيادات خارجية جديدة لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، وقسم الأشعة التخصصية وعيادات الأطفال التخصصية، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في حل مشكلة ازدحام الأطفال المرضى المترددين على العيادات الخارجية.

 

من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن عدد المرضى المترددين سنويًا على وحدة أمراض القلب ما بين 15 إلى 20 ألف مريض، ويتم حجز حوالي 2 إلى 3 آلاف مريض في الوحدة والرعاية المركزة.

 

وأكدت الدكتورة رشا جمال مديرة المستشفى، الحرص على مراعاة كافة المواصفات الدولية في عملية التطوير تمهيدًا للاعتماد الدولي للمستشفى.

download (1)
download (1)
download (2)
download (2)
download (3)
download (3)
download (4)
download (4)
download (5)
download (5)
download (6)
download (6)
download (7)
download (7)
download
download
الخشت جامعة القاهرة أبو الريش الياباني مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي عميدة كلية طب قصر العيني طب قصر العيني

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين العشر من ذي الحجة وقضاء أيام رمضان ؟.. مستشار المفتي يجيب

الاتحاد الدولي لليد يقرر زيادة قوائم المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

لـ حماية المهاجرين واللاجئين.. شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة| صور

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

طلب إحاطة من درية شرف الدين حول تدهور حديقة الحيوان و"جنينة الأسماك"

لتلقي الإجابة.. طالب يهكر التابلت في امتحان فرنساوي الثانوية العامة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

الأعلى سعراً في العالم.. حقن طفل مصاب بضمور العضلات بقيمة 34 مليون

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

مناظرة النيابة لجثة شقيق رامي صبري: لا إصابات ظاهرية ومات بإسفكسيا الغرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ