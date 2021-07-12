اليوم.. رئيس تحرير "صدى البلد" في مائدة مستديرة بـ إعلام القاهرة

‎تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، مائدة مستديرة بعنوان "ميثاق شرف للإعلام الرقمي " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام .



‎وسيشارك في المائدة المستديرة، التي تعقد بعنوان ميثاق شرف للإعلام الرقمي، بعض أساتذة الكلية ورؤساء تحرير بعض الصحف والبوابات والمواقع الإلكترونية ، ومنهم الكاتب الصحفي أحمد صبرى رئيس تحرير موقع “صدى البلد”، وذلك اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات .



‎وقبل مائدة ميثاق شرف للإعلام الرقمي، نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة علمية عبر الانترنت "وبينار" حول "أدوات جمع البيانات في البحوث الإعلامية"، ناقشت مفهومها ومهاراتها، والتحديات التي تواجهها، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، حاضر فيها الدكتور بركات عبدالعزيز، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقا، و بحضور عدد من أساتذة الكلية والباحثين وطلاب الدبلومات المهنية وبرامج الماجستير الإلكتروني.





‎وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن هدف هذه اللقاءات العلمية، تنمية مهارات الباحثين، بحيث يمتلكون أدوات البحث وآلياته وتقنياته، لتصبح نتائج بحوثهم ملتزمة بالضوابط العلمية، التي تجعلها صالحة للتطبيق في الواقع، ويطمأن إليها، وفق المعايير العلمية العالمية، لاسيما وأن كلية الإعلام تخطو نحو الاعتماد الدولي.



‎وقالت الدكتورة وسام نصر، إن الدكتور بركات عبدالعزيز خبير متميز في مناهج البحث وتطبيقات الإحصاء في مجال الإعلام، مشيرة إلى أن لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية وافقا على أن يكون حضور الباحثين للندوات العلمية، وكتابة تقرير حول جوانب الاستفادة منها، شرطا من شروط التسجيل للرسائل العلمية، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة الباحث، والهدف منه ليس التعسير على الباحث بقدر ما هو يستهدف إفادته.



‎وشدد الدكتور بركات عبدالعزيز، على أهمية حضور الباحثين للفعاليات العلمية، والالتزام بالقواعد العلمية والمنهجية، موجها التحية لعميدة الكلية ووكيلة الدراسات العليا على إقامة الندوات العلمية.



‎وعدد عبدالعزيز ، أدوات ومناهج البحث العلمي الكمية والكيفية، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي ليس معرفة الأدوات، وإنما تصميمها وتطبيقها، بحيث تجيب على المشكلة البحثية، مع إمكانية تكامل عدة أدوات معا، خصوصا في بحوث الإعلام عبر الانترنت.

