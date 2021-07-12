عرض فيلم امرأة فضاء في مهرجان لوس أنجلوس الدولي للأفلام القصيرة

يخوض الفيلم اللبناني القصير امرأة فضاء للمخرج هادي موصلي تجربة عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان لوس أنجلوس الدولي للأفلام القصيرة (1 – 31 يوليو)، وهو من المهرجانات المؤهلة لجوائز الأوسكار.



مهرجان لوس أنجلوس الدولي للأفلام القصيرة هو أحد أكبر وأعرق مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم، وتم اعتماده من قِبَل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية والأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون وأكاديمية السينما والتلفزيون الكندية، وتضم دورته الحالية أكثر من 500 فيلم قصير.



تدور أحداث الفيلم في طرابلس بشمال لبنان، حول شخصية مها التي تقاعدت من مهنة التدريس وهي في الـ ٦٤ من عمرها، لتبدأ حياتها الجديدة التي وضعتها بمواجهة وحدتها كإمرأة مُطلّقة، الوحدة تقودها لتساؤلات: ألم تحلم يوماً بأن تصبح رائد فضاء؟ وماذا سيحدث لو سارت وراء حلمها لتهرب من حياتها القديمة؟



الفيلم من تأليف وإخراج هادى موصلي، وبطولة مها عباس، سناء بكري، ومها موصلي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.

من هو هادى الموصلي :



هادي موصلي مخرج لبناني حصل على الماجستير في السينما من جامعة Paris-Est Marne la Vallée، أخرج العديد من الأفلام التجريبية في عالم الموضة ولاقت رواجاً في المهرجانات، وفي عام2014 صنع فيلمه الوثائقي الأول عن وفاة جدته، وبحلول عام 2018 أكمل مشروعه التجريبي عن البهاق الذي يحمل عنوان "إيجابي" وعرضت صور منه في اليونسكو وقصر بلدية باريس ومعرض الفن في بيروت.

أسس هادي شركة إنتاجH7O7 التي تهدف لصناعة والترويج للأفلام والصور التي تمزج بين الأنواع الوثائقية والتجريبية والروائية وعالم الأزياء، حصلت أفلامه على أكثر من 25 جائزة دولية وشاركت في أكثر من 200 مهرجان حول العالم، وفي 2020 أسس الموجة المختلطة مع 30 فنان من أماكن متفرقة حول العالم.