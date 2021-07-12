عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تكرم 87 من علمائها وباحثيها خلال عيد العلم الثانى عشر

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية جامعة المنصورة بعيد العلم

كرمت جامعة المنصورة اليوم الأثنين  " 87 " من العلماء والباحثين  الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز الهيئات والأفراد  احتفالا بعيد العلم الثانى عشر بقاعة المؤتمرات بالجامعة.


جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور  أشرف طارق حافظ  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،  الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، رؤساء الجامعة ونوابهم السابقين، مديرى المستشفيات و المراكز الطبية بالجامعة،  لفيف من عمداء كليات الجامعة ووكلائها ، أسامة موسى - أمين عام الجامعة و أمناء الجامعة المساعدين .


وأثنى  الدكتور أشرف عبد الباسط على دور أساتذة الجامعة فى إثراء البحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعة محليا وعالميا منوها بحرص الجامعة على توفير البيئة المناسبة  للبحث العلمى ودعمه ماديا ، علاوة على دعم النشر الدولى لبحوث الجامعة فى مجال العلوم الإنسانية .


وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى اهتمام إدارة الجامعة بتطوير البحث العلمي من خلال المزج بين خبرة شيوخ العلماء وهمة شباب العلماء مطالبا بأهمية تكثيف النشر الدولى  فى المجالات ذات الاهتمام العالمي للارتقاء بتصنيف الجامعة .


وأشاد بارتفاع تصنيف المجلات العلمية لكليات الجامعة والبالغ عددها ٢١ مجلة وبقرار مجلس الجامعة بتحمل نفقات النشر الدولى لبحوث الجامعة فى مجال العلوم الإنسانية.


وذكر الدكتور عمرو عوض منسق عام البحوث بجامعة المنصورة بأن الجامعة احتلت المرتبة الأولى محليا وجاءت بين أفضل ٥٠٠ جامعة عالميا وفقا  لتصنيف التايمز لعام ٢٠٢٠.


ونوه بوجود ٣١ من علماء جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا على المستوى العالمى.


وأضاف أن علماء جامعة المنصورة نشروا ما يقرب من ٢٣ ألف بحث فى المجلات العالمية وتم الاستشهاد ببحوثهم قرابة ١١ ألف استشهاد بنهاية عام ٢٠٢٠ الذى تم خلاله نشر ٢٥٠٠ بحث فى مجلات دولية .


وقام كل من الدكتور أشرف عبد الباسط ، الدكتور  أشرف طارق حافظ ،  الدكتور  محمد عطية البيومى بتكريم عدد من أساتذة الجامعة و باحثيها الحاصلين على جوائز ستانفورد للتأثير المرجعى فى مجمل الأبحاث ، الدولة والهيئات والأفراد ، الجامعة ، الهيئات الخارجية .

 

وكان من أبرز  المكرمين الدكتور محمد غنيم والدكتور  أحمد شقير أستاذا جراحة الكلى والمسالك البولية الحاصلان على جائزة ستامفورد للتأثير المرجعى عن مجمل الأبحاث ،  الدكتور أحمد عبد الخالق أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب الحاصل على جائزة ستانفورد للتأثير المرجعى عن مجمل الأحداث وعلى جائزة الجامعة للتفوق العلمى لعام ٢٠٢٠،  الدكتور محمد غنيم  أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية لعام ٢٠١٨ ، الدكتور جمال شيحة أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى بكلية الطب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الطبية لعام ٢٠١٩،   الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية لعام ٢٠١٩، الدكتورة  ناهد العنانى أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة الحاصلة على جائزة الجامعة للتفوق العلمى.

IMG-20210712-WA0073
IMG-20210712-WA0073
IMG-20210712-WA0070
IMG-20210712-WA0070
IMG-20210712-WA0071
IMG-20210712-WA0071
IMG-20210712-WA0069
IMG-20210712-WA0069
IMG-20210712-WA0067
IMG-20210712-WA0067
IMG-20210712-WA0068
IMG-20210712-WA0068
IMG-20210712-WA0065
IMG-20210712-WA0065
IMG-20210712-WA0066
IMG-20210712-WA0066
IMG-20210712-WA0064
IMG-20210712-WA0064
IMG-20210712-WA0063
IMG-20210712-WA0063
IMG-20210712-WA0062
IMG-20210712-WA0062
IMG-20210712-WA0061
IMG-20210712-WA0061
IMG-20210712-WA0060
IMG-20210712-WA0060
IMG-20210712-WA0059
IMG-20210712-WA0059
IMG-20210712-WA0056
IMG-20210712-WA0056
IMG-20210712-WA0057
IMG-20210712-WA0057
IMG-20210712-WA0058
IMG-20210712-WA0058
IMG-20210712-WA0055
IMG-20210712-WA0055
IMG-20210712-WA0052
IMG-20210712-WA0052
IMG-20210712-WA0054
IMG-20210712-WA0054
IMG-20210712-WA0053
IMG-20210712-WA0053
IMG-20210712-WA0051
IMG-20210712-WA0051
IMG-20210712-WA0050
IMG-20210712-WA0050
IMG-20210712-WA0048
IMG-20210712-WA0048
IMG-20210712-WA0049
IMG-20210712-WA0049
IMG-20210712-WA0047
IMG-20210712-WA0047
IMG-20210712-WA0046
IMG-20210712-WA0046
IMG-20210712-WA0045
IMG-20210712-WA0045
IMG-20210712-WA0044
IMG-20210712-WA0044
جامعه المنصورة عيد العلم الدكتور الجامعة

موضوعات متعلقة

بتكلفة 45 مليون جنيه .. جامعة المنصورة تفتتح 3 مراكز اختبارات إلكترونية

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا تنشر خبر انتحار طالب ثانوية عامة بعد الامتحان.. والطالب: أنا عايش

زوجة معارض الرئيس الفنزويلي خوان جوايدو تتهم الشرطة بالتدبير لاعتقاله

بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يزف بشرى سارة بشأن هبوط أسعار السيارات والبنزين

أستاذ اقتصاد: أراضي الدولة كانت عرضة للانتهاك ووضع اليد قبل 2016

لليوم الثانى.. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسىا لأول مرة منذ سنوات

توجيهات الملك سلمان..مساعدات سعودية إلى تونس لمواجهة كورونا.. تفاصيل الشحنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

الداخلية تستجيب لـ"صدى البلد" بشأن شكاوى سكان ميدان الحلمية

بعد وفاة شقيق رامي صبري .. كيف تقنع الأشخاص بالخضوع لعلاج الإدمان؟

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

سد النهضة.. سامح شكري: مجلس الأمن في مرحلة التشاور

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

مرحاض يحول الفضلات إلى نقود ويولد الطاقة لاستخدامها في تشغيل السيارات

بعد الخسارة الأوروبية.. "ليلة سوداء" مرت علي نساء إنجلترا

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ