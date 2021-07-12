بريطانيا ترفع قيود كورونا خلال أسبوع..هل قضت على الوباء؟.. تفاصيل

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمام مجلس العموم البريطاني أن هذا هو “الوقت المناسب لتقريب البريطانيين من الحياة الطبيعية”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.



وقال جاويد في معرض حديثه عن معالجة المخاوف لدى البريطانيين، التي أعربت عنها المعارضة أيضًا في الأسابيع الماضية، إنه لا يعتقد أن معدلات الإصابة ستضع ضغوطًا غير مستدامة على خدمة الصحة الوطنية (NHS).



وتوقع أن يرتدي الناس أغطية للوجه في أماكن معينة، وأكد وزير الصحة البريطاني أنه سيتم دعم الشركات والأحداث الكبيرة وتشجيعها على استخدام الشهادات في البيئات عالية المخاطر.

وأضاف: “ستكون هناك عودة تدريجية إلى أماكن العمل خلال الصيف، كما تم تسمية موسم الصيف بأنه الوقت المناسب لإنجلترا للخروج من قيود الإغلاق، بدلاً من تأجيل الخطوة حتى الشتاء”.

وتابع جاويد: “من المهم جدًا أن يتصرف الناس بحذر وبمسؤولية شخصية”

واعتبارًا من 10 يوليو، تم إعطاء ما مجموعه 80.3 مليون جرعة لقاح في المملكة المتحدة ، حيث تلقى 45.7 مليون بالغ الجرعة الأولى (86.9٪) و 34.5 مليون بالغ يتلقون الجرعتين (65.6٪).



وحث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد مواطنيه على توخي الحذر عند رفع جميع قيود كوفيد-19 المتبقية الأسبوع المقبل، قائلا إن الزيادة في الحالات تؤكد أن الوباء لم ينته.

وأعلن جاويد في كلمة أمام البرلمان أن إنجلترا ستكون أول دولة ترفع الشرط القانوني لارتداء الكمامة والحفاظ على تباعد اجتماعي اعتبارا من 19 يوليو، مشيرا إلى أنه "تم استيفاء الشروط الأربعة لتخفيف القيود الصارمة على السلوك".

وسجلت بريطانيا اليوم الإثنين 34471 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 31772 سجلت في اليوم السابق.

وحسب البيانات تم أيضا تسجيل ست حالات وفاة جديدة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة يوم أمس الأحد.

وتتزايد حالات الإصابة اليومية بكورونا في بريطانيا منذ أكثر من شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع أضعف الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية منخفضة.