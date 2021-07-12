أصول الدين بالأزهر تكرم القامات العلمية بمناسبة اعتمادها من هيئة ضمان الجودة

كرمت كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد الكلية، قامات الأزهر الشريف اليوم على هامش احتفالها بالحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وكرمت الكلية كل من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



كما كرمت كلية أصول الدين بالقاهرة الدكتور محمد أبو زيد، الأمير نائب، رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس لفرع البنات، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف سابقًا، ولفيف من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، ومدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة مها أبو شادي، وكيل كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة سابقًا، والدكتور هشام خليفة، المدرب بالهيئة، الذي وصفه رئيس الجامعة بالإنسان المخلص الذي يبذل قصارى جهده في سبيل تقديم الدعم الفني لجميع الكليات متطوعًا، إضافة إلى تكريم جميع فريق وحدة الجودة بالكلية.



وتوجهت الكلية بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمد أبناء الكلية الذين انتقلوا إلى جوار أرحم الراحمين بالرحمة والمغفرة، ومنهم: الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وغيرهما من منسوبي كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة.

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