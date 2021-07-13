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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 20 ألف دينار بحريني.. 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021|صور

باقة 20 الف دينار
باقة 20 الف دينار بحريني .. 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021

يحتوي سوق السيارات الـ “بحريني” على عدد كبير من الطرازات القوية لـ موديلات 2021، و على رأسها السيارات الرياضية المتعدة الاستخدامات، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تلاقي هذه الاصدارات اقبال كبير بسبب حجمها الخارجي، و مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب الارتفاع المناسب، بالاضافة إلى التقنيات المستخدمة من قبل كل صانع.

 

و في سياق هذا يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV داخل السوق البحريني ضمن باقة الـ 20 الف دينار.

1 – كاديلاك XT4 موديل 2021 

 

تحتوي السيارة كاديلاك XT4 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 237 حصان، و350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

ويتراوح سعر السيارة كاديلاك XT4 موديل 2021 بقيمة تبدأ من 15.600 وحتى 18.460 ألف دينار بحريني.

2 – هوندا اوديسي موديل 2021 

 

زودت السيارة هوندا اوديسي موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 280 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى بلغت 180 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 7 ثوان، كما جاءت اوديسي بنسبة طول بلغت 5.183 متر، مع عرض يبلغ 1.995 متر، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1093 لتر.

وتبدأ اسعار هوندا اوديسي بقيمة قدرها 12.799 حتى 16.200 دينار بحريني.

3 – نيسان باثفايندر موديل 2021 

 

حصلت نيسان باثفايندر موديل 2021 على محرك 6 سليندر، سعة 3500 سي سي، بقوة 271 حصان، و 340 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال مدة زمنية قدرها 8 ثوان، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة.

و تتراوح اسعار السيارة نيسان باثفايندر موديل 2021 بين 11.995 حتى 13.995 دينار بحريني.

4 - فورد إكسبدشن 2021

 

تأتي السيارة فورد إكسبدشن 2021 بمحرك سعة 3500 سي سي، يعمل عبر تقنية الدفع الكلي، يستكيع أن يولد قوة 385 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 629 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم في غضون 7.54 ثانية.

تقدر اسعار السيارة فورد إكسبدشن 2021 بين 15.995 دينار حتى 28 ألف دينار بحريني.

5 – فولفو اكس سي 40 موديل 2021 

 

تتمتع فولفو اكس سي 40 موديل 2021 بمحرك 4 سيلندر، سعة 2000 سي سي، يولد قوة 190 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن/متر، حيث تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.5 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 230 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعر السيارة فولفو اكس سي 40 موديل 2021 بقيمة قدرها 17.995 دينار بحريني.

بحريني السوق البحريني SUV موديل 2021 رقم ا قياسي ا

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