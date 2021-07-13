أهم الأخبار.. طرح رخصة لشركة أبراج المحمول.. الزمالك يرفض لقاء أسوان.. واتفاق عسكري بين إثيوبيا وروسيا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير أهم الأخبار.



تنظيم الاتصالات : طرح رخصة لشركة أبراج المحمول .. تفاصيل

أكد المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم في المؤشرات الدولية 54 مركزا ليكون في المرتبة.. للمزيد اضغط هنا

رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي الكأس

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.. للمزيد اضغط هنا

رامي صبري يعلن عن موعد تلقى العزاء في شقيقه

نشر الفنان رامي صبري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن موعد تلقى العزاء في شقيقه كريم صبرى الذى وافته المنية امس. . للمزيد اضغط هنا

إثيوبيا توقع اتفاقية عسكرية لتعزيز قدرات الجيش مع روسيا

وقعت إثيوبيا وروسيا، اليوم الاثنين، اتفاقيات للتعاون عسكريا لتعزيز قدرات الجيش الإثيوبي، وذلك في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري بين البلدين.. للمزيد اضغط هنا

الخارجية: الاتحاد الأوروبي مستاء من تصرفات إثيوبيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الأوروبي تهدف لتأكيد قوة وعمق العلاقات بين مصر ودول أوروبا.. للمزيد اضغط هنا

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على رئيس الديوان الملكي السابق بقضية الفتنة في الأردن

نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، صورًا لرئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله خلال جلسة نطق الحكم في قضية الفتنة.. للمزيد اضغط هنا

ننشر قائمة بعثة مصر النهائية المشاركة بأولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أسماء القائمة الأساسية والاحتياطي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.. للمزيد اضغط هنا