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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أم تعذب أطفالها الأربعة بطنطا.. طبيب نفسي يحلل الواقعة

#أم تعذب أطفالها
#أم تعذب أطفالها الأربعة

فى حادث خارج عن إطار الرحمة والتجرد من الأمومة، قامت زوجة من مدينة طنطا بتعذيب أطفالها الأربعة الذي ثبت ان منهم ٣ تؤام، قامت الام بتعذيبهم بالضرب المبرح وتصوير آثار التعذيب على حسد الأطفال بالفيديو الذي سرعان ما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و إرساله إلى زوجها زوجها هيثم طلعت البربري.

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الزوج يتقدم للبلاغ 

 

تتقدم الزوج ضدها ببلاغ يثبت تعذيبها لأطفالهما، وأكد الزوج أنه محاسب بدول الخليج واستقر بمصر منذ عامين وله ٤ بنات منهم ٣ أطفال تؤام وان زوجته ا م س ع صيدلانيه مقيمه بثان طنطا قامت بتعذيب أطفالها وأن الأم تقوم بتصوير أطفالهم بعد ضربهم للإيذاء النفسي له مشيرا بأنه تقدم ببلاغ تحت رقم١٨٥٥ /٢٠١٢١

الزوج يطالب المسؤلين بالتحرك السريع ضد تعذيب آلام لاطفالها 

 

وطالب الزوج هيثم والد الأطفال التدخل من قبل المسؤلين بالدولة وسرعة التحرك من أجل إنقاذ الأطفال بعدما تبين من الأم بمقطع الفيديو للوعيد بهم بالضرب يوميا، من أجل إنقاذ الأطفال من الضرب بمعدلات متكرره يوميا وأسبوعيا .
 

راء أخصائي نفسي في تعذيب الأم لاطفالها الأربعة 

 

ففى إطار هذا السياق أكد الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد ان الأم تحتاج إلى تأهيل نفسي فهي غير مُتزنة فى عصبيته وغضبها  بسبب التشوهات النفسية التى بداخلها وأفكارها السلبية التى تجعلها تصبح فى غيبوبة نفسية أثناء غضبها لذلك تحتاج إلى تأهيل نفسي لكي تتعلم كيف تربي أبنائها وتراعيهم بصرف النظر عن مستواها العلمي العالي لكنها تحتاج إلى العلاج النفسي والاسري وتعديل السلوك. 

 

شدد أخصائي الصحة النفسية على ضرورة توجه آلام الإرشاد النفسي لعدم خلق جيل مشوه نفسيا ويتبع نفس السلوك إلى أن يصلح سلوك مجتمع بأكمله، فهى لا تعول طفل واحد وانما اربع أطفال، يتبعون نفس نهج العدوانية الذي يجعلهم أشخاص مضادة للمجتمع فى الكبر مما سوف يظل انتشار هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليسبب لهم فى الأذى النفسي. 

 

نصح أخصائي الصحة النفسية، بضرورة مسح الفيديو وعدم انتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدم التجريح أكثر وأكثر فى هؤلاء الأطفال الأبرياء فلا ذنب لهم فى انفصال الأب عن الام.

محمد هاني 

 

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