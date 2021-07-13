تعاني من آلام المفاصل والعظام وعدم القدرة على الحركة.. تناول الأوميجا 3

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام المفاصل والعظام فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول الاوميجا 3 أو تناول أفضل الأطعمة التى تحتوي على الاوميجا 3 بشكل يومي كما نقدم لكي عزيزتي أفضل الوصفات الطبيعية بالمنزل لعلاج آلام المفاصل.



فوائد الاوميجا 3

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن زيت السمك مادة غنية جدا بكثير من المواد والمكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم و لها فوائد جمة وتصل فائدة زيت السمك إلى كل خلية في كل جهاز بالجسم ،

ويمكن ان تلخص فوائد زيت السمك الاوميجا 3 كالتالي

1-يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعية على احسن واكمل وجه.

2-يخفف ويعالج الم المفاصل المزمن.

3-يقلل من مشاكل التهابات الجلد .

4-يقوي وينشط من عمل الدماغ وكذلك يساعد على اكتمال نمو دماغ الطفل عند الأم المرضع. وتأخذ حبه واحده في اليوم بعد الاكل

اما عن زيادة الوزن فلا يوجد من تأثير مباشر لذلك

5- يقوي الشعر والأظافر وأخيرا كل من لا يأكل السمك يأخذ حبه واحده في اليوم بعد الاكل وبالنسبة للأطفال افضل أن يأكلوا السمك او التونة او السلمون والاكثار من المكسرات بدل الحبوب الدوائية وهو مفيد لمرضى السكري والقلب والكولسترول والضغط

حيل سريعة لعلاج التهاب المفاصل

وفقا لموقع "برايت سايد"، يمكن التخلص من التهاب المفاصل بحيل سريعة إليك أبرزها:

ممارسة اليوجا: فهى تقلل من التوتر الذي يصاحب التعامل مع المرض.

كذلك هناك بعض الأشياء التي تتناولها تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل، أبرزها الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المتحولة، حيث تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب.



يمكن أن يساعد شرب الماء في تخفيف آلام المفاصل، والحفاظ على مرونة مفاصلك ويحارب التيبس، وكلما أصبحت مفاصلك أكثر صلابة وجفافًا، زاد الألم.



ويساعد التخلص من الوزن الزائد عن مفاصلك طريقة رائعة للتخلص من الضغط على مفاصلك.



ويمكن علاج التهاب المفاصل باستخدام العلاجات الساخنة والباردة لتخفيف الألم، فإن العلاج بواسطة الثلج يكون أفضل إذا تم تطبيقه في غضون 48 ساعة، حيث يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة، مما يبطئ الالتهاب.



علاج المفاصل بالزنجبيل



يعتبر الزنجبيل عنصرا أساسيا من مواد المطبخ الغذائية التي تستخدمها السيدات في طهي الطعام، وكشفت الدراسات أن الزنجبيل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل، فهو يساعد في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير، كما أنه يعمل كمسكن طبيعي في التخفيف من التهاب المفاصل الناجمة عن آلام التمرينات الرياضية، وذلك عن طريق:

طريقة استخدام الزنجبيل في علاج التهاب المفاصل:

- ضعي مكعبات الزنجبيل في الماء المغلي.

- اتركي الزنجبيل في الماء المغلي لمدة نصف ساعة.

- تناولي كوبا من الزنجبيل كل يوم في الصباح، فإنه يساعد في الشفاء من التهاب المفاصل.