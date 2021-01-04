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مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول مكمل زيت السمك يوميا

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول زيت السمك لصحتك  فهو أحد أكثر المكملات الغذائية شيوعًا فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي مهمة جدًا لصحتك.


إذا كنت لا تأخذ الكثير من مكملات  زيت السمك، فإن تناول مكمل زيت السمك يمكن أن يساعدك في الحصول على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

فيما يلي 5 فوائد  صحية لزيت السمك.

عادة ما يأتي من الأسماك الزيتية ، مثل الرنجة والتونة والأنشوجة والماكريل. ومع ذلك ، يتم إنتاجه في بعض الأحيان من كبد الأسماك الأخرى ، كما هو الحال مع زيت كبد سمك القد.

إليك فوائد تناول تناول زيت السمك الصحية يقدمها موقع هيلث لاين
  1. 1. قد يدعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأسماك لديهم معدلات أقل بكثير من الإصابة بأمراض القلب
يبدو أن عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب تنخفض عن طريق استهلاك السمك أو زيت السمك. تشمل فوائد زيت السمك لصحة القلب ما يلي:

مستويات الكوليسترول: يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد". ومع ذلك ، لا يبدو أنه يقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL
قد تقلل مكملات زيت السمك بعض المخاطر المرتبطة بأمراض القلب. ومع ذلك ، لا يوجد دليل واضح على أنه يمكن أن يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

2. قد يساعد في علاج بعض الاضطرابات العقلية

قد تحسن مكملات زيت السمك تكوين الجسم وعوامل الخطر لأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة

علاوة على ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات زيت السمك ، إلى جانب النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة ، يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن

3. قد تدعم صحة العين

 تشير الدلائل إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميغا 3 لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض العين ومع ذلك ، من غير الواضح ما إذا كانت مكملات زيت السمك لها نفس التأثير

4. قد يقلل من الالتهابات
الالتهاب هو طريقة جهازك المناعي لمحاربة العدوى وعلاج الإصابات.

ومع ذلك ، يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض خطيرة ، مثل السمنة والسكري والاكتئاب وأمراض القلب ويمكن أن يساعد تقليل الالتهاب في علاج أعراض هذه الأمراض.

زيت السمك له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل أعراض الأمراض الالتهابية ، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.


5. قد يدعم صحة الجلد

يمكن أن يتضرر جلدك بسبب التقدم في السن أو التعرض المفرط للشمس. قد تساعد مكملات زيت السمك في الحفاظ على بشرة صحية.
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