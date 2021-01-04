فوائد غير متوقعة لتناول مكمل زيت السمك يوميا

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عادة ما يأتي من الأسماك الزيتية ، مثل الرنجة والتونة والأنشوجة والماكريل. ومع ذلك ، يتم إنتاجه في بعض الأحيان من كبد الأسماك الأخرى ، كما هو الحال مع زيت كبد سمك القد.





إليك فوائد تناول تناول زيت السمك الصحية يقدمها موقع هيلث لاين



1. قد يدعم صحة القلب

2. قد يساعد في علاج بعض الاضطرابات العقلية

3. قد تدعم صحة العين





تشير الدلائل إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميغا 3 لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض العين ومع ذلك ، من غير الواضح ما إذا كانت مكملات زيت السمك لها نفس التأثير





4. قد يقلل من الالتهابات

زيت السمك له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل أعراض الأمراض الالتهابية ، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.









5. قد يدعم صحة الجلد